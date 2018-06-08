"Вы будете виноваты": МИД Турции жестко напомнил Европе об оккупированном Крыме

Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре в рамках мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине депортации крымско-татарского народа, сообщает ТАСС.

Мевлют Чавушоглу РИА

Дипломат раскритиковал европейские страны за попытки снять с международного обсуждения вопрос о государственной принадлежности Крымского полуострова, и напомнил о поддержке Украины.

"Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма. Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме. Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность", — заявил Чавушоглу.

При этом присутствовали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Мустафа Джемилев — депутат Верховной рады Украины, лидер Меджлиса крымско-татарского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об условиях возврата украинского Крыма.