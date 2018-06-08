УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Вы будете виноваты": МИД Турции жестко напомнил Европе об оккупированном Крыме

4.9тЧитать новость на украинском

Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре в рамках мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине депортации крымско-татарского народа, сообщает ТАСС.

Мевлют Чавушоглу

РИА

Дипломат раскритиковал европейские страны за попытки снять с международного обсуждения вопрос о государственной принадлежности Крымского полуострова, и напомнил о поддержке Украины.

"Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма. Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме. Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность", — заявил Чавушоглу.

Новости
"Не врать": как менялась ложь Путина о краже Крыма

При этом присутствовали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Мустафа Джемилев — депутат Верховной рады Украины, лидер Меджлиса крымско-татарского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об условиях возврата украинского Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
5
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги