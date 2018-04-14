Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин призвал Россию аннексировать левобережную Украину так же, как и Крым, в обмен на свержение сирийского диктатора Башара Асада. Готов ли Кремль на полномасштабную агрессию в Украине? - Ред.

Этот вопрос я бы разделил на три части. Первая часть - это непосредственное восприятие того, что же заявил господин Чаплин. К этому заявлению я бы не относился слишком серьезно, если просто вникнуть в смысл того, что он написал, и вот почему. Поклонников у него крайне мало. Простой пример: на его канале в Youtube 780 подписчиков, в Facebook - 9368 на сегодняшний день. С другой стороны, большая часть этих подписчиков ходят туда "чисто поржать". Поэтому такие речи я бы не воспринимал слишком серьезно. Тем более не будем забывать, что господин Чаплин - лицо неофициальное. Он время от времени что-то выдает, и к этому серьезно относиться - слишком смело.

Второй момент. Дело в том, что у любой медийной персоны существует своя аудитория. Это закон жанра. И сбрасывать это со счетов тоже нельзя. Своя публика все равно будет даже у самого что ни на есть маргинала. С какой целью это смотрят - другой вопрос. Я анализировал аудиторию господина Чаплина в Facebook - там много вполне приличных людей, которые распространяют его заявления в виде скриншотов, потом сами над ними и хохочут.

Но в целом сам факт подобного эпатажного заявления я бы не сбрасывал со счетов. Но смотреть на это надо не в контексте того, будет Кремль оккупировать Украину или не будет. Проблема в том, что с точки зрения логики и здравого смысла Кремлю сейчас ввязываться в новые авантюры, тем более широкомасштабные, смерти подобно. Уже сейчас стоит разговор об аресте всех авуаров и активов путинского олигархата. Поэтому такая агрессия послужит просто катализатором.

Еще раз подчеркиваю, я рассуждаю с позиции логики здравого смысла - бессмысленно им это делать.

Что же касается консолидации общества и накачки людей ура-патриотическим настроением, то напомню, что на минувшей неделе мы с коллегами провели на улицах Саратова опрос - а готовы ли они пойти воевать в Сирию? И оказалось, что да, большинство саратовцев готовы. Поэтому дополнительная накачка здесь не нужна. Проблема в другом.

Дело в том, что за последние годы уже давно замечено, что Кремль применяет один интересный прием: в общество вбрасывается какое-то эпатажное заявление - либо на грани ахинеи, либо за гранью ахинеи. Общество приходит в состояние когнитивного диссонанса, а говоря грубее, офигевает - и начинает это обсуждать. А в это время, под шумок, правительство или депутаты принимают какой-нибудь незаметный закон, который существенно ухудшает нашу жизнь. И я боюсь, что в данной ситуации нужно обсуждать не это безумие со стороны господина Всеволода Анатольевича Чаплина, а смотреть, что конкретно предпримет Кремль.

Еще раз подчеркиваю, если отвечать, будет ли Кремль наступать на левобережную Украину, начнется ли повторная активизация боевых действий на Донбассе - думаю, вряд ли. Ну, не выгодно им это!

В качестве постскриптума, если говорить уже о том, как вообще мог священник сказать такие вещи - господа, а чему вы удивляетесь? За последние годы из уст иерархов Русской православной церкви мы не раз слышали нечто подобное, поэтому меня это совершенно не удивляет.

Проблема вся в том, что Кремль стал заложником у РПЦ. Приняв законы об оскорблении чувств верующих, уголовные сроки за лайки и репосты, которые якобы оскорбляют чувства верующих, сейчас руководство России встает перед интересным вопросом: а как их сейчас одернуть? Каким образом? Это невозможно, потому что тогда же общество, которое за последние шесть лет воспитано на парадигме "не дай Бог что-то сказать против какого-то иерарха РПЦ" - тут же попадает под уголовную статью. И общество задаст вопрос: "Минуточку, а что же вы сами-то делаете?". Вот почему я считаю, что это заявление нужно рассматривать не буквально, а в контексте того, что за этим последует.