Второй раз за неделю: Калифорнию всколыхнуло мощнейшее землетрясение. Страшные видео и фото

В ночь с 5 на 6 июля в штате Калифорния (США) случилось мощное землетрясение магнитудой 7,1.

Об этом сообщили в Геологической службе США. В свою очередь Reuters уточнило, что оно стало самым сильным с 1999 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Катаклизм случился в 17 км от города Риджкрест, в 202 километрах от Лос-Анджелеса. Как пишет CNN, он спровоцировал порядка 1,4 тысячи подземных толчков, которые ощущались даже в Лос-Анджелесе. По словам жителей города, здания буквально тряслись. Кроме того, подземные толчки также ощущались в Лас-Вегасе и в Мексике.

Землетрясение в Калифорнии KP.RU

Место, где произошло землетрясение CNN

После землетрясения в Калифорнии вспыхнули пожары. По данным пожарной службы округа Сан-Бернардино, было получено много сообщений о трещинах в фундаментах зданий. Также один человек получил легкие травмы.

Американцы массово публикуют в соцсетях фото и видео последствий стихии. А кое-кого из них она застала на работе. К примеру, в сети появилось видео того, как телеведущие канала KCAL9 поняв, что началось землетрясение, спрятались под стол.

Также в сети появилось жуткое видео с детского утренника. Дети выступали на сцене, когда зал начал раскачиваться со страшной силой.

#EARTHQUAKE ⚠️ Highway 178 between Bakersfield and Lake Isabella is Closed due to Rockfall, by the M7.1 Earthquake Fort in California - USA.



Photo via @Rex_Emerson pic.twitter.com/La3lqaoj1I — Fan boy of PauleyP (@18J_sPauleyP) 6 июля 2019 г.

WoJ 2 am nuke tweet caused earthquakes in Southern California and Lakers fans pools aren’t having it.. Welcome to LA, Kawhi pic.twitter.com/xzCD7EuA9N — Pauly B (@LonestarTigah) 6 июля 2019 г.

This record shows terrifying moment 7.1 magnitude earthquake hits #Ridgecrest, California. In the video, you can hear glass shattering, clothing racks rattling, and dozens of items falling to the ground #EarthquakeLA pic.twitter.com/s8ajXNC4jq — S.C (@cns6720) 6 июля 2019 г.

7.1 magnitude earthquake hits california again! Vedio fro m our pool here in van nuys #californiaearthquake #CBSLA pic.twitter.com/q2EPnmb6VM — rhemelyn rhoda (@RhodaObispado) 6 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, землетрясение магнитудой 6,4 произошло и в четверг, 4 июля, на юге Калифорнии в США. После землетрясения было зарегистрировано, по меньшей мере, четыре крупных подземных толчка магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2. В центральной части Лос-Анджелеса это ощущалось как продолжительное землетрясение, заставляющее здания качаться взад-вперед в течение как минимум нескольких секунд. В регионе были эвакуированы больницы и другие учреждения.

