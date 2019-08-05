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"Вступает в силу незамедлительно!" Страна ЕС пошла против Путина из-за Украины

1.6т Читать материал на украинском

Эстония отказалась признавать паспорта России, которые выдавали жителям временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Единственное исключение составляют те люди, которые до этого являлись гражданами РФ, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Эстонии.

"Решение эстонской стороны является ответом на подписанный в апреле нынешнего года президентом Российской Федерации указ о предоставлении жителям Донецкой и Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке", – подчеркнул глава ведомства Урмас Рейнсалу.

Получение паспорта России

Получение паспорта России

bbc.ua

В министерстве также отметили, что решение не признавать паспорта оккупантов вступило в силу незамедлительно после публикации. В МИД также уточнили, что эта мера является принципиальным осуждением действий России.

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Место
Эстония
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