"Вступает в силу незамедлительно!" Страна ЕС пошла против Путина из-за Украины

Эстония отказалась признавать паспорта России, которые выдавали жителям временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Единственное исключение составляют те люди, которые до этого являлись гражданами РФ, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Эстонии.
"Решение эстонской стороны является ответом на подписанный в апреле нынешнего года президентом Российской Федерации указ о предоставлении жителям Донецкой и Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке", – подчеркнул глава ведомства Урмас Рейнсалу.
Получение паспорта России
bbc.ua
В министерстве также отметили, что решение не признавать паспорта оккупантов вступило в силу незамедлительно после публикации. В МИД также уточнили, что эта мера является принципиальным осуждением действий России.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
15 июня стало известно, что Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.
2 июля Путин распорядился еще больше упростить процедуру предоставления гражданам Украины на Донбассе паспортов РФ.
2 августа Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан, в том числе и украинцев, разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ.
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