Встреча Зеленского и Путина: в МИД озвучили новое условие Москвы

Изначально существовало лишь два условия для встречи президентов Украины и России в нормандском формате, но затем Москва потребовала еще разработать документ, который должен быть подписан на этой встрече.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV. "Мы обсуждали всего два условия. Это было зафиксировано официально. Первое условие было в применении формулы Штайнмайера. Второе условие – разведение войск во всех трех участках, которое завершили сегодня (11 ноября)", – заявил он.

Владимир Зеленский и Владимир Путин "ТВ Центр"

Сначала в России заговорили, что нужен документ, так как требуются "железные договоренности".

"Потом эта фраза переросла в определенный документ. Я хочу сказать, что мы не только не обсуждали, мы, как советники президентов, определили очень короткий документ, который предлагается подать. Этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора", – пояснил Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины считает, что Украина "загнала Россию в угол", решившись на разведение войск на Донбассе.

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