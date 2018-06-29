Встреча Путина с Трампом: Песков рассказал, что будут обсуждать

На переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будут обсуждаться непростые вопросы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - сказал он, отметив, что к встрече ведется "серьезная подготовка".

Комментируя ожидания Кремля о возможной готовности Трампа предпринять определенные шаги к сближению двух стран, Песков заявил: "президент Путин с самого начала говорил, что Россия заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави".

По его словам, тема о вмешательстве России в президентские выборы в США будет обсуждаться только если этот вопрос поднимут американцы.

"Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о якобы намерении Дональда Трампа предложить Владимиру Путину сделку по Сирии.