Вспышки коронавируса на рынках в Китае неразрывно связаны: ученые сделали открытие
Китайские эпидемиологи нашли связь между вспышками COVID-19 в Пекине и Ухане
Помещения, где продаются морепродукты, как на рынках в Ухане и Пекине, где случились вспышки коронавируса, обладают благоприятной средой для выживания этой инфекции, потому что там довольно холодно.
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Об этом заявил ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью, передают РИА Новости. По мнению китайских специалистов, их расследование на пекинском рынке "Синьфади" поможет выяснить причину возникновения пандемии COVID-19 в Ухане.
"Мы проанализировали заболевших по роду их деятельности и обнаружили, что больше всего заразились люди, которые покупали продукты водного промысла", – сказал он.
Помимо этого, специалисты выяснили, что у работников, которые контактировали с рыбой и морепродуктами, симптомы заражения коронавирусом появились раньше, чем у остальных.
"Мы взяли много проб из окружающей среды на рынке, с разных поверхностей, предметов. Проанализировав результаты проверки, установили, что самое грязное место – это зал с продуктами водного промысла, там было и мясо тоже", – пояснил эксперт.
Именно это, добавил он, заставило эпидемиологов связать вспышку на "Синьфади" с похожей на рынке морепродуктов в Ухане.
У Цзунью отметил, что то, почему в такой среде возникает центр распространения инфекции, эпидемиологам еще предстоит выяснить.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пекинском районе Фэнтай (Китай) из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке "Синьфади" ввели режим военного времени.
Правительство Пекина заявило о высоком риске дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки инфекции на рынке.
В Пекине люди, опасаясь возобновления ужесточенного карантина, вновь атаковали супермаркеты и магазины, как это было в начале пандемии.
Эпидемиологи считают, что вспышка коронавируса на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине могла произойти из-за замороженной пищевой продукции из Европы.
При этом вирусологи заявляют, что COVID-19, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, более заразен чем тот, который был найден в Ухане.