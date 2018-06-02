Все включено: США ищут деньги Ким Чен Ыну для поездки к Трампу 

В США ищут способ оплатить поездку делегации Северной Кореи во главе с лидером Ким Чен Ыном на саммит в Сингапур, который состоится 12 июня.

Так, Ким Чен Ын планирует остановиться в президентском люксе отеля Fullerton, стоимость которого составляет $6 тыс. за ночь. Необходимо разместить и всю северокорейскую делегацию, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

Кроме того, необходимо будет предоставление авиалайнера стороннего государства, так как в КНДР используются старые советские самолеты, которые не смогут долететь до Сингапура без лишней посадки в Китае.

Соединенные Штаты готовы оплатить все пожелания северокорейской стороны. В то же время, в КНДР могут это воспринять как оскорбление. И поэтому Вашингтон решил искать "спонсора". В настоящее время ведутся переговоры с властями Сингапура.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.

Позже, США с Южной Кореей провели учения "Max Thunder", после чего первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что КНДР не желает вести переговоры с США, так как от нее требуют отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты продолжат давление на КНДР, однако все же надеются на переговоры. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс рассказал, что Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном.

25 мая появилась информация, что президент США все же считает возможной встречу с Ким Чен Ыном 12 июня.