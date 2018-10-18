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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Все ''великолепие'' достижений российской политики

28.1т

Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов побывал у сирийского президента Башара Асада и после этой встречи пообещал, что вскоре Асад может посетитьаннексированный полуостров. В этой новости, считаю – все "великолепие" достижений российской политики последних лет и вся ее трагикомичная безысходность, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

К Асаду практически никто не ездит, западных чиновников к нему России, как известно, приходится заманивать подкупом или обманом, как бывшего одиозного председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, оказавшегося в Дамаске вместе с российской парламентской делегацией. А Асаду очень хочется чувствовать себя настоящим главой государства и принимать многочисленных визитеров. Приходится посылать к нему российских чиновников. Но не каких-нибудь. А именно – главу Крыма, которого этим главой практически никто не признает и с которым почти никто не встречается. И Асаду приходится платить за российскую поддержку признанием аннексии Крыма и обещанием посетить полуостров.

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Аксенову, в отличие от глав настоящих российских регионов, некуда ездить и не с кем встречаться – разве что с руководителями "дружественных народных республик" Донбасса или объявленных в Москве независимыми государствами грузинских автономий. Но главе коллаборационистского режима очень хочется хотя бы немножко побыть "настоящим" главой, отправиться с визитом куда-то за рубеж, как большому. И его отправляют в Сирию, куда и так никто не ездит – кроме российских и иранских генералов.

Это и есть замкнутый политический круг, в котором руководитель аннексированной Россией территории общается с главой держащегося на российских штыках режима. Без этих самых штыков не было бы ни Аксенова, ни Башара Асада, они в буквальном смысле слова на них сидят. Поэтому вместо фотографии радостно улыбающихся собеседников Сергей Аксенов мог бы опубликовать в своем Фейсбуке изображение этих самых штыков.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Сирия
Источник
Источник:Крым.Реалии
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Степан Графский
Степан Графский
Аксенов хоть куда то ездит, а Портников сидит и зубами скрипит по Крыму, который послал в жопу таких хохложопых селюков)))
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1
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
США проиграли войну в Сирии. Те кто надеялся на их помощь - теперь закопаны вместо Асада. Некоторые сдались или убежали к Эрдогану. А Асад жив здоров и никуда не ушел. И в Крым приехал. Где США тоже проиграли.
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3
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Попова Ольга, параша это где презик ПаРаШенкА
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0
2
Попова Ольга
Попова Ольга
Афанасьев Алексей, АФГАН ПОХОРОНИЛ С С С Р , КРЫ ПАРАШУ ---100%
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5
0
Paloma Boby
Paloma Boby
Александрович Алексей, Конечно Сирия не стала государством бармалеев. Потому что сирия государство династии Асадов. Они уже полвека устраивают устрашные массовые убийства. По кровавости и изощреннсти убийств папочка и сынок соревнуются. Надеюсь сынка таки ждет ржавый обрезок трубы Каддафи. :)
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4
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