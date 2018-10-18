Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов побывал у сирийского президента Башара Асада и после этой встречи пообещал, что вскоре Асад может посетитьаннексированный полуостров. В этой новости, считаю – все "великолепие" достижений российской политики последних лет и вся ее трагикомичная безысходность, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

К Асаду практически никто не ездит, западных чиновников к нему России, как известно, приходится заманивать подкупом или обманом, как бывшего одиозного председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, оказавшегося в Дамаске вместе с российской парламентской делегацией. А Асаду очень хочется чувствовать себя настоящим главой государства и принимать многочисленных визитеров. Приходится посылать к нему российских чиновников. Но не каких-нибудь. А именно – главу Крыма, которого этим главой практически никто не признает и с которым почти никто не встречается. И Асаду приходится платить за российскую поддержку признанием аннексии Крыма и обещанием посетить полуостров.

Аксенову, в отличие от глав настоящих российских регионов, некуда ездить и не с кем встречаться – разве что с руководителями "дружественных народных республик" Донбасса или объявленных в Москве независимыми государствами грузинских автономий. Но главе коллаборационистского режима очень хочется хотя бы немножко побыть "настоящим" главой, отправиться с визитом куда-то за рубеж, как большому. И его отправляют в Сирию, куда и так никто не ездит – кроме российских и иранских генералов.

Это и есть замкнутый политический круг, в котором руководитель аннексированной Россией территории общается с главой держащегося на российских штыках режима. Без этих самых штыков не было бы ни Аксенова, ни Башара Асада, они в буквальном смысле слова на них сидят. Поэтому вместо фотографии радостно улыбающихся собеседников Сергей Аксенов мог бы опубликовать в своем Фейсбуке изображение этих самых штыков.