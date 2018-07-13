То, что Трамп и его сторонники не меняются и не поменяются в большинстве своём - я в этом уверен. И это их право. Потому, при всей правильности данного репортажа, это как мёртвому припарки. Выборы 2018 единственное, что может изменить ситуацию.

Другая сторона вопроса не менее важна - кто из демократов доносит до американцев нашу точку зрения??? Нужен какой-то лидер, желательно харизматичный, который на каждый такой перл Трампа, будет давать альтернативу. На сегодня демократы видимо только заняты выборами, а страну вообще пустили на самотёк. Я не хочу слышать ни Пелоси, ни Шумера - они скучны. Нужен кто-то иной - немедленно. И будет он президентом потом или нет, не знаю, но он/она должны быть голосом оппозиции.

Но НАТО действительно наращивает бюджет. Постепенно. Потому такие наезды Трампа - делают только хуже. Но у меня надежда на то, что Трампа никто всерьёз уже не воспринимает и просто ждут следующего. С другой стороны и это тоже правда - европейские армии в самом плохом состоянии были в прошлом году за последние 75 лет. И это говорили их военные. Многое выпустили из рук и многое просто давно слили. Подготовка к операциям у них на уровне 48%, что совершенно не нормально. Потому увеличение бюджета необходимо. С Германией, Трамп отчасти прав. Немцы почти созрели к Северному Потоку 2. И это не есть хорошо.

Новости Никакие компромиссы между Трампом и Путиным невозможны

С другой стороны Трамп последний человек, который может объективно говорить о том, что якобы немцы куплены русскими и также говорить, что Америка, из нужд Европы, может заменить русских своим газом, тоже чушь. Во-первых, у нас нет технической возможности послать столько газа. Во-вторых, наш газ в два раза дороже и немцы брать его из соображений патриотизма ради Америки не будут. Они понимают, что Трамп заботится не о них и не против России, а за американские компании. Так что Трамп в этом споре играет только против самого себя и отчасти проталкивает русские интересы с газом, а не останавливает их таким образом.

Потому основной вывод верен - Трамп наиболее удобный и правильный президент для России.