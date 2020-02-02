"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России

Российского пропагандиста Дмитрия Смирнова взбесило общение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с госсекретарем США Майком Помпео на английском языке.

"Токаев на встрече с Помпео говорит по-английски. Что очень прогрессивно, но нарушение протокола", – заявил пропагандист.

Токаев на встрече с Помпео говорит по-английски. Что очень прогрессивно, но нарушение протокола: Глава государства во время протокольной части официальных переговоров должен говорить на языке своей страны pic.twitter.com/W4ju9XabUl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 2, 2020

Многих россиян также разозлил этот факт, они стали обвинять лидера Казахстана в попытках сближения со Штатами и перешли на оскорбления. В то же время многие пользователи положительно отнеслись к этому моменту, призвав россиян обращать внимание на свои проблемы, а не чужие дела.

"То есть Зеленский должен с Путиным на украинском разговаривать, а Лукашенко на белорусском?" "Все бегут от великой и могучей России, вставшей с колен?" "А то, что с Путиным он говорит по-русски, не нарушает протокол?" "МИД РФ протест по этому поводу готовит?" "Казахобандеровцы, да Дима?" "Не нужно завидовать, что ваш дед только на русском умеет", –пишут они.

Помпео и Токаев aa.com.tr

Как писал OBOZREVATEL, накануне появился инсайд о том, что США якобы предложили Беларуси отвернуться от России и вступить через три года в НАТО и ЕС.

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