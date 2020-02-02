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3 февраля • обновлено в 01:17
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"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России

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Российского пропагандиста Дмитрия Смирнова взбесило общение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с госсекретарем США Майком Помпео на английском языке.

"Токаев на встрече с Помпео говорит по-английски. Что очень прогрессивно, но нарушение протокола", – заявил пропагандист.

Многих россиян также разозлил этот факт, они стали обвинять лидера Казахстана в попытках сближения со Штатами и перешли на оскорбления. В то же время многие пользователи положительно отнеслись к этому моменту, призвав россиян обращать внимание на свои проблемы, а не чужие дела.

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"То есть Зеленский должен с Путиным на украинском разговаривать, а Лукашенко на белорусском?" "Все бегут от великой и могучей России, вставшей с колен?" "А то, что с Путиным он говорит по-русски, не нарушает протокол?" "МИД РФ протест по этому поводу готовит?" "Казахобандеровцы, да Дима?" "Не нужно завидовать, что ваш дед только на русском умеет", –пишут они.

Помпео и Токаев

Помпео и Токаев

aa.com.tr

"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России
"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России
"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России
"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России
"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России
"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России
"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России
"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России
"Все бегут от Путина!" Пропагандист взбесился из-за "сближения" США с другом России

Как писал OBOZREVATEL, накануне появился инсайд о том, что США якобы предложили Беларуси отвернуться от России и вступить через три года в НАТО и ЕС.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Касым-Жомарт Токаев Майк Помпео
Место
Казахстан
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Pollak John
Pollak John
вата вся на гавне ..))
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