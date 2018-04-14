Внезапно все те, кто еще вчера писали о том, что у Трампа кишка тонка, что Мэй – слилась, а Макрон – потрындел и спрятался, сегодня разбились на две категории "экспертов", которые рассказывают о том, что: а) непонятно куда отстрелялись, ради понтов; б) откуда-то извлекают списки целей, накрытых ракетным ударом. Но почти все они даже не подумали начать свои опусы с того, чтобы объявить сложение с себя почетного звания "эксперт" за то, что вчера портили воздух и кричали "ударов уже не будет". Особенно же удивительна реакция публики, выдающая мнения, согласно пункту а). Она, эта публика, уже показала, что абсолютно не понимает хода событий и потому – размазывая сопли стонала о слившейся теме, а теперь, с той же тональностью стона рассказывает о том, что это было непонятное и пустое мероприятие, отводящее внимание от расследования по Трампу или что-то подобное. Это при том, что не Трамп спланировал всю операцию, маленькую, начальную часть которой, все увидели сегодня ночью. Эта публика как ничего не понимала, в происходящих событиях, так не понимает и сейчас. Их ничему не научили последние события и они остались "при своих". Ну что же – это их личная беда.

На самом деле, удар получился чем-то вроде джеба левой у боксера правши. С одной стороны, он задает дистанцию, с другой – прощупывает реакцию противника, чтобы нанести более существенный и хлесткий удар правой. Это следует из того, что развертывание сил и средств коалиции, только начинается, но даже в этом случае, она могла нанести удар не сотней ракет, а в семь раз большим их количеством. Оно и понятно, ибо вероятность того, что московские вояки выкинут какую-то дурость – оставалась и шесть сотен Томагавков были распределены по целям в Хмеймиме и Тартусе. На всякий случай. Через несколько дней, группировка, в том числе и носителей крылатых ракет, существенно пополнится и тогда расклады будут совсем другими, как и возможности сил коалиции.

Собственно говоря, сегодня случилось то, что прокомментировал вновь назначаемый госсекретарь США Помпео и премьер-министр Великобритании Мэй. Время мягкой политики, в отношении Москвы – кончилось. Ведь на прошлой неделе, Москва надувала щеки и рассказывала о том, что не только будет сбивать ракеты, выпущенные коалицией по Сирии, но и уничтожать платформы, с которых были произведены запуски.

После таких грозных заявлений, должны следовать соответствующие действия. В бандитской парадигме, исповедуемой Путиным, такое положение имеет вполне четкое определение: "пацан сказал, пацан – сделал". Хотя, тут есть варианты. Похоже на то, что Путин таки сделал, только под себя. Но это уже никак не прилепишь к делу, даже если призвать на помощь знаменитого якутского скульптора и отдать из-под себя весь материал.

Теперь понятно, что Путин получил то, чем он пугал Запад, и что Запад вернул ему в более открытой и "оторванной" форме. Мы давно предупреждали, что тактика Путина "Бешеный Иван", однажды нарвется на такую же тактику со стороны Штатов. Там, в отличие от РФ, умеют быстро и гибко менять набор своих действий, применительно к данной, конкретной ситуации. Там наконец-то поняли, что Путин и его РФ, не понимали и не поймут словесных конструкций, а потому – избраны два действенных механизма противодействия: выворачивание карманов, и приложение дубины к лысине нацлидера. Как и следовало ожидать, сначала – вывернули карманы, а теперь вот и дубина появилась. Причем, в этот раз был показан коалиционный вариант "Бешеного Ивана" с легким переходом к силовым методам воздействия. Причем, по ходу событий видно, что этот удар был только для затравки, а дальше будет еще веселее.

Из той информации, которая поступает на данный момент, имеется два более или менее достоверных варианта целей, которые накрыли союзники. Первый вариант озвучил лично министр обороны США Джон Мэттис. Он четко артикулировал три объекта. Возможно, под объектом он понимал набор целей, географически близко расположенных, но он перечислил всего дри пункта. Второй источник, которому стоит доверять именно в этом случае – турецкое агентство "Анадолу". Турки уже поддержали налет на асадовские объекты и безусловно, имея свою обширную агентуру на местах, дали следующий расклад пораженных целей.

"На первом этапе ударам подверглись казармы Республиканской Гвардии в Дамаске, аэропорт Думейр, район Международного аэропорта Дамаска, Центр научных исследований Джемейре, системы ПВО в районе горы Касъюн, военные объекты в районах Кисве и Каламун.

Кроме того, ракетным ударам подверглись район аэропорта провинции Хама, расположение отрядов движения "Хезболла" в районе Кусейр в Хомсе, база 89-го полка в Дераа, где расквартированы проиранские силы, а также ряд других объектов".

Такой перечень объектов, наводит на мысль о том, что под этот шумок, отработала и авиация Израиля. По крайней мере, иранские объекты – ее работа. Это значит, что коалиция де-факто, оказалась несколько шире и в эту ночь прилетело больше, чем 120 ракет.

В любом случае, для Асада, Путина и РФ, этой ночью началась новая эпоха, когда с ними будут поступать как с бешеным скотом и это не может не радовать, ибо у нас есть масса неоплаченных долгов, которые надо вернуть Московии.