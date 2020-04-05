"Времени у нас нет!" В Германии дерзко заговорили о распаде ЕС

Экс-министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса.

Это они предрекли в совместной статье Tagesspiegel. По мнению политиков, поддержка Италии и Испании, которые больше всего пострадали от коронавирусной инфекции, недостаточна.

Экс-министры отметили, что европейская солидарность помогла Германии добиться экономического успеха после Второй мировой войны.

В Германии дерзко заговорили о распаде ЕС Укрінформ

"Поэтому она (Германия) должна показать готовность к лидерству в Европе, лучше всего вместе с Францией. Европе нужны две вещи: общая помощь в кризисе и общая программа восстановления после кризиса", — говорится в статье.

Фишер и Габриэль также отметили, что эта программа финансовой помощи должна быть наподобие плана Маршала. Она должна включать в себя план поддержки стран-членов Евросоюза: медицинско-гуманитарную помощь, краткое и долгосрочное кредитование, которое не будет привязано к строгим критериям Маастрихтского договора, а также долгосрочную программу поощрения инвестиций.

"Коронавирус потенциально может стать ускорителем двух противонаправленных процессов: либо настолько углубить и без того существующие в Европе трещины, что союз может распасться, либо Евросоюзу и его странам-членам удастся объединиться в борьбе с вирусом и его последствиями. Какой путь выберет Европа, сильно зависит от нас, немцев. Много времени у нас нет!" — уточнили они.

По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных COVID-19. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США обнаружили неожиданную проблему с COVID-19. Врач украинского происхождения дала откровенное интервью.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!