Врач заявил о признаках психических расстройств у Лукашенко

Александр Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, имеет признаки параноидального и ряда других психиатрических расстройств личности на протяжении многих лет.

В интервью Радио Свобода о них рассказал минский психиатр Дмитрий Щигельский. Расстройства психики Лукашенко он описал в объемной работе еще в 2001 году.

По мнению специалиста, диагнозы, поставленные им Лукашенко 19 лет назад, стали очевидными во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.

"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта", – сказано в работе Щигельского.

Там также отмечено, что указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности.

Психиатр отметил, что в последние дни психические проблемы Лукашенко увидели все.

Дмитрий Щигельский рассказал о психических расстройствах Лукашенко (Радио Свобода)

"Всё приобрело настолько гротескный, очевидный даже для неспециалиста характер, что сейчас это стало общим местом", – сказал Щигельский.

Издание напомнило, что впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза.

Лукашенко отправили на освидетельствование, где ему поставили диагноз "мозаичная психопатия".

В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением.

В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый канал российского телевидения в 2010 году в итоговой программе "Время" выпустил сюжет, в котором, кроме прочего, рассказал о психическом заболевании Лукашенко – мозаичной психопатии.

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