Врач из Китая раскрыл ложь властей о COVID-19

Власти китайского города Ухань, где был впервые зафиксирован случай заражения новым коронавирусом, действительно поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания.

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Об этом в интервью CNN заявил китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань. Подчеркивается, что именно он, прибыв в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, хотя чиновники повторяли, якобы доказательств этому нет, называя вспышку "контролируемой".

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей", – отметил врач.

По словам Наньшаня, у него возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане – 41 человек – не менялось на протяжении десяти дней, хотя на то время уже заявлялось об инфицированных за рубежом. Эпидемиолог продолжал задавать вопросы местным властям и в результате те "очень неохотно" предоставили реальные цифры: на 20 января общее число случаев заражения коронавирусом в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Тогда же стало известно и об инфицировании 13 медработников.

Наньшань отметил, что признает занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, однако отвергает обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу. В частности со стороны США.

Уханьский институт вирусологии

"Китайские власти усвоили урок из вспышки атипичной пневмонии 17-летней давности, о которой Пекин умалчивал несколько месяцев. В этот раз центральное правительство под угрозой наказаний потребовало, чтобы все города и правительственные ведомства сообщали истинное число заболевших. Так что с 23 января, думаю, все данные будут правильными", – считает Наньшань.

Помимо этого, китайский эпидемиолог опроверг теорию американского президента Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане.

В частности, он привел слова своего "хорошего друга", вирусолога Ши Чжэнли, которая руководит лабораторией в Уханьском институте вирусологии: она назвала эту теорию "нелепой", поскольку в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования.

Ко всему прочему Наньшань утверждает, что медицинские власти Китая еще в начале февраля проводили проверку в той самой лаборатории и не обнаружили никаких свидетельств "утечки" вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

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