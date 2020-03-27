Врачи из Нью-Йорка назвали апокалиптической ситуацию в больницах города из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Палаты переполнены, не хватает коек, медицинского оборудования для лечения таких больных, особенно аппаратов ИВЛ. Об этом заявила реаниматологом больницы Элмхерста Эшли Брэй, пишет The New York Times. Издание также опубликовало видео из городской больницы (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Больницы города переполнены Кадр видео The New York Times

По ее словам, у врачей заканчиваются средства индивидуальной защиты, в результате заразились десятки лечащих врачей и медсестер.

Также закончились места в морге, из-за чего к больнице подогнали авторефрижератор, где временно хранятся тела умерших от коронавируса.

Для хранения тел к больнице подогнали авторефрижератор Кадр видео The New York Times

Со 2 марта (когда COVID-19 обнаружили у первого пациента) в Нью-Йорке заразились уже 23 тысячи человек, из них умерли 365. В штате количество зараженных достигло 37 тысяч (466 умерших). Больше всего пострадал округ Квинс, где зафиксировано 6420 больных, что в два раза больше, чем на Манхэттене.

Как отмечает Foreign Policy, такая ситуация в стране сложилась из-за запоздалой и неэффективной реакции властей. Одной из причин может быть задержка массового тестирования и плохая координация между федеральными ведомствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач из Бостона рассказала душераздирающие истории, как больные коронавирусом умирают в одиночестве, потому что к ним не пускают родных из-за риска заразиться.

Напомним, что США вышли на первое место в списке стран с самым большим количеством инфицированных COVID-19.

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