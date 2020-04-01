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1 апреля • обновлено в 20:32
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Впервые за несколько дней: в Италии уменьшилось количество погибших от коронавируса

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В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 727 человек, количество больных выросло на 4782 человек.

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Таким образом число умерших уменьшилось на 100 человек, по сравнению с данными за 31 марта. Спад произошел впервые за несколько дней.

Всего с начала эпидемии в Италии погибло 13 155 человек, еще 16 847 выздоровели.

В то же время в стране возросло количество новых больных – 4782 за последние сутки. С начала эпидемии в Италии коронавируса заразились 110 574 человека.

Всего в стране 80 572 текущих случаев заражения. Из них 28 403 госпитализированных пациентов с симптомами, 4035 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

worldometers.info/coronavirus

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

worldometers.info/coronavirus

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в городе Феррара (Италия) зафиксирован низкий процент зараженных коронавирусов COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
карантин болезнь
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Слава подразделениям РХБЗ Минобороны России, работающим в Италии!
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