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14 апреля • обновлено в 23:07
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Впервые в мире человек заразился коронавирусом от трупа

2.3т
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В Таиланде зафиксирована первая передача коронавируса человеку от умершего.

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Как сообщает DailyMail, первым инфицированным таким способом стал судмедэксперт из Бангкока. Ученые подозревают, что медик скончался от коронавируса, который подцепил у трупа.

Это первый известный случай в мире.

В ВОЗ же предупреждает медиков, которые обращаются с трупами, быть осторожными, поскольку передача коронавируса еще не до конца понятна.

Ы Таиланде человек заразился коронавирусом от трупа

Ы Таиланде человек заразился коронавирусом от трупа

Предполагается, что вирус распространяется через капельки, но эксперты говорят, что "источник и прогрессирование заболевания еще не совсем ясны".

По мнению ученых, судмедэксперты и патологоанатомы должны носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску, чтобы минимизировать риски заражения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американка Дженнифер Халлер из Сиэтла, которая стала первой испытательницей экспериментальной вакцины от коронавируса COVID-19, рассказала о своих ощущениях во время участия в опасном эксперименте.

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Тема
Коронавирус
Место
Таиланд
Теги
смерть болезнь
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