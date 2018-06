Возвращение России в G8: Туск сделал заявление

Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против изменения формата G7 на G8 с возвращением в него России.

"Что касается спекуляций о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим G7, какой он есть. Это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Туск 8 июня на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7.

Туск подчеркнул, что РФ, менее заинтересована в таком формате, чем "другие наши партнеры, здесь, в Канаде".

Отметим, накануне глава США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8, пожелав также, чтобы Москва присутствовала на саммите G7.

По информации журналистки CBC News Кэти Симпсон, Канада будет решительно блокировать возвращение РФ в G8 до тех пор, пока Крым будет находится под ее оккупацией.

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма.

