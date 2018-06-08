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Возвращение России в G8: Туск сделал заявление

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Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против изменения формата G7 на G8 с возвращением в него России.

"Что касается спекуляций о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим G7, какой он есть. Это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Туск 8 июня на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7.

Туск подчеркнул, что РФ, менее заинтересована в таком формате, чем "другие наши партнеры, здесь, в Канаде".

Отметим, накануне глава США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8, пожелав также, чтобы Москва присутствовала на саммите G7.

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По информации журналистки CBC News Кэти Симпсон, Канада будет решительно блокировать возвращение РФ в G8 до тех пор, пока Крым будет находится под ее оккупацией.

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что итоговое заявление саммита может быть подписано без США.

Как известно, конфликт США со странами ЕС и другими государствами начался после объявления Вашингтоном о введении пошлин на сталь и алюминий для Европейского Союза, Мексики и Канады.

Персоны
Дональд ТускДональд Трамп
Место
Россия
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