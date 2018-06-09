Возвращение России в G8: Меркель выдвинула Путину условия

Россия не сможет вернуться в клуб ведущих экономик мира пока не будет прекращена агрессия в отношении Украины.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Канаде, где проходит саммит "Большой семерки", передает Reuters.
"Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты "Большой семерки" не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс по проблемам в Украине. Это было общее мнение", - сказала она.
По словам канцлера, все представители стран Европы, которые присутствовали на саммите, договорились, что возвращение России в G8 пока не должно выноситься на повестку дня.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.
Новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа.
Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против изменения формата G7 на G8 с возвращением в него России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия делает акцент на других форматах.
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