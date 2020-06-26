ВОЗ: во время второй волны пандемии COVID-19 могут погибнуть миллионы

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что если в мире начнется вторая волна пандемии COVID-19, то могут погибнуть миллионы человек.

Как сообщает CNN, об этом сообщил доктор Раньери Герра, помощник Генерального директора ВОЗ по стратегическим вопросам. По его словам, точно так же случилось во время эпидемии испанского гриппа в 1920-х годах.

"Это сравнимо с испанским гриппом, который вел себя точно так же, как и COVID-19: он пошел на спад летом, но усилился в сентябре и октябре, из-за чего во время второй волны погибли 50 миллионов человек", – заявил он.

Он также добавил, что нынешняя пандемия идет так, как и предполагали в ВОЗ и сейчас нужно внимательно регулировать вопрос возобновления перемещений между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября текущего года.