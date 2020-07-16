ВОЗ разделила страны мира по эффективности борьбы с COVID-19: кого похвалили

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все страны смогли эффективно отреагировать на угрозу коронавируса и не допустить его стремительное распространение.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, реакции правительств на пандемию можно описать с помощью четырех сценариев. Об этом говорится в сводке украинского СНБО относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире.

Согласно первому сценарию, взять контроль над ситуацией в свои руки, наладить эффективную коммуникацию с населением о мерах, которые должны быть приняты, удалось лидерам некоторых стран Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий, по которому шли большинство европейских стран, свидетельствует о масштабных вспышках коронавируса, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, которое придерживалось основных мероприятий по предотвращению распространения вируса.

Не все страны справились с вызовами пандемии, считают в ВОЗ

Третьему сценарию следовали страны, которые сначала вводили ограничительные меры, а потом ослабляли их, что привело к новым вспышкам инфекции. Кроме этого, в нескольких государствах наблюдалось опасное увеличение количества случаев COVID-19.

И наконец страны в Америке, Южной Азии и несколько в Африке действовали по четвертому сценарию, из-за чего там имел место резкий рост заражений.

"Эпицентром COVID-19 остаются страны Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев. Очень многие государства пошли в неправильном направлении. Есть успешные стратегии и уже проверенные способы эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, эффективность в борьбе с пандемией показали именно первые два сценария.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 16 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 13,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 234 332 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.