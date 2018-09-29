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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Вот как надо разговаривать с Путиным!

Россия в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.

"Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - заявил Сергей Шойгу.

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В это же время, глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израильское Государство будет уничтожать сирийские ЗРК С-300 в Сирии, в случае если они будут представлять угрозу для ВВС его страны.

Вот как надо разговаривать с Путиным!

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Конфликт в СирииРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Израиль
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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N Y
N Y
Фейк...Либерман этого не говорил.
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