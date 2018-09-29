Россия в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.

"Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - заявил Сергей Шойгу.

В это же время, глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израильское Государство будет уничтожать сирийские ЗРК С-300 в Сирии, в случае если они будут представлять угрозу для ВВС его страны.

Вот как надо разговаривать с Путиным!