Воспользуется статусом? Чем для Украины опасно председательство РФ в Радбезе ООН

В сентябре 2019 года российская делегация на месяц возглавила Совет Безопасности Организации объединенных наций.

СБ ООН является одним из важнейших органов, который создан для поддержания международного мира и безопасности. Учитывая то, что Генеральная ассамблея ООН неоднократно признавала Россию страной-оккупантом, ее председательство может во многом сказаться на ситуации с безопасностью в Украине.

Какие полномочия у Совбеза ООН и как своим высоким положением в международном органе воспользуется РФ – читайте на OBOZREVATEL.

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Есть ли угрозы для Украины?

Председательствующая страна в Совете Безопасности имеет определенные полномочия и возможности в определении повестки дня заседания СБ ООН. Поэтому не исключено, что именно этим будет пользоваться российская делегация для того, чтобы достичь своих целей в отношении Украины.

Главная цель РФ – доказать что она не участвует в вооруженной агрессии в Донбассе, а также что Украина не выполняет свои обязательства согласно Минским договоренностям.

"Но дело в том, что РФ, как член СБ ООН, так или иначе может предлагать любые вопросы для включения их в повестку дня. Но, как председательствующая страна, у нее появляется больше возможностей для реализации своих целей. Она организовывает заседание Совета Безопасности, она контактирует напрямую с другими ее членами, и получается от них информацию, и это увеличивает эффект участия в работе Совбеза ООН, и это может быть использовано против Украины", – сказал в комментарии OBOZREVATEL Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экспредставитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

Впрочем, особых преимуществ русский делегация не будет иметь, считает дипломат. О том же в комментарии OBOZREVATEL сказал эксперт-международник Евгений Ярошенко. По его словам, должность главы Совбеза ООН скорее церемониальная, чем дает председательствующей стране какие-либо политические преференции.

ООН Украина

"Я считаю, что ничего особенного ждать не стоит. Единственное, Россия может вынести вопрос несоблюдения Украиной определенных положений Минских договоренностей в связи с последними событиями на Донбассе, касаемо хлебного перемирия и обмена заложниками", – говорит Ярошенко, отметив, что тоже самое РФ может сделать и без главенствования в СБ ООН.

То же самое в комментарии OBOZREVATEL подтвердил и экс-директор Договорно-правового департамента Министерства иностранных дел Украины, бывший заместитель постпреда Украины в ООН Владимир Крохмаль.

По его мнению, РФ может пойти на блокирование каких-то ключевых вопросов по поводу Украины, или их отсрочить, но прямого вмешательства не будет.

"Это будет закулисная игра, РФ и так манипулирует многими вопросами по поводу Украины как хочет. Я не думаю, что председательство является слишком важным вопросом" – считает Крохмаль.

За что отвечает СБ ООН

Самой главной задачей Совета Безопасности является поддержание международного мира. Мировой орган играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем, и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

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Согласно Уставу, Совет Безопасности обладает следующими функциями и полномочиями:

поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с принципами и целями Организации Объединенных Наций;

расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным трениям;

выносить рекомендации относительно методов урегулирования подобных споров или условий их разрешения;

определять существование угрозы миру или акта агрессии и выносить рекомендации в отношении необходимых мер;

призывать членов Организации к осуществлению экономических санкций и других мер, не связанных с применением силы, для предупреждения или прекращения агрессии;

предпринимать военные действия против агрессора;

выносить рекомендации относительно приема новых членов;

выносить Генеральной Ассамблее рекомендации относительно назначения Генерального секретаря и совместно с Ассамблеей выбирать судей Международного Суда.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно — США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов.

Председательство в Совете Безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.

Совбез ООН

Украина также являлась непостоянным членом СБ ООН в 2016-2017 гг. Сейчас от Восточной Европы это место занимает Польша, которую в 2020 году сменит другая страна, избранная Генассамблеей ООН.

Критика Совбеза ООН

Время от времени представители мировых стран выступают с неудовлетворительной оценкой работы СБ ООН. В основном это касается структуры Совета Безопасности и права вето ее постоянных 5 членов.

Дело в том, что последняя реформа органа произошла в 1965 году, когда количество членов Совбеза увеличилось с 11 до 15. Теперь же страны настаивают на том, что структура Совбеза устарела и требуют расширить состав как постоянных членов СБ ООН, так и временных.

В 2017 году США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу.

По словам Гутерриша, реформа должна включать в себя упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности и эффективности ведения дел в ООН. Также генсек ООН упомянул среди прочих целей реформы укрепление гендерного равенства в структуре ООН и защиту лиц, информирующих о различных проблемах.

В действительности же разговоры о реформе Совбеза ООН идут еще с начала 90-х, но пока никаких конкретных шагов в этом направлении не замечалось.

Критика права вето постоянных членов Совета Безопасности довольно обоснована, что можно проследить на примерах последних пяти лет. Аннексия Крыма, военные действия на Донбассе и в Сирии – во всех этих конфликтах напрямую берет участие постоянный член СБ ООН – Россия.

Стоит ли говорить о том, что РФ часто злоупотребляет правом вето и фактически блокирует вмешательства ООН в ситуации, в которых сама же нарушает международное право.

Совбез ООН

Учитывая, что в резолюциях Генассамблеи ООН по Крыму Россия неоднократно признавалась страной-оккупантом, а Парламентская ассамблея совета Европы в резолюции за 2015 год о пропавших без вести в ходе конфликта на Донбассе признала РФ агрессором, разговоры о том, чтобы исключить Россию из постоянных членов Совета Безопасности и лишить ее права вето возникали довольно часто.

В сентябре 2014 года Франция выступила с инициативой добровольного и коллективного отказа постоянных членов СБ от использования права вето в тех ситуациях, когда речь идет о таких массовых злодеяниях как геноцид, преступления против человечности или военные преступления, совершаемые в массовых масштабах.

Конечно, Россия отрицательно отреагировала на все подобные предложения.

По словам Василенко, в Совете Безопасности все же существует определенное положение, которое могло бы ограничить РФ, или любую другую страну в праве накладывания вето. Но этот вопрос нужно четко сформулировать в уставе ООН.

"Не только Россия, а и другие государства не хотят отказываться от права вето, прежде всего США. В уставе ООН есть положение, из которого следует, но напрямую не влияет, "об обязанности государства, являющегося стороной спора не применять права вето". Такая норма могла бы быть сформулированной более четко, и зафиксированной как таким ограничением права вето в уставе ООН. Но все равно это очень сложно, потому что это не совпадает с интересами великих держав", – пояснил дипломат.

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