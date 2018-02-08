Воспитательниц из США поймали на эпиляции монобровей детям

Воспитательницы детского садика в Вашингтоне выщипывали брови детям.

Об этом написала одна из матерей Алиса Салгадо на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что увидела красные пятна между бровями своей дочери, когда забирала ребенка из учреждения. Сначала женщина предположила, что это царапина. Однако, присмотревшись, она увидела, что ее дочери сделали эпиляцию.

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"Я бы хотела, чтобы все об этом знали. Представьте, что так поступили бы с вашим ребенком, как больно ему было. Я представляю, как она звала меня на помощь, а я не пришла. Я подвела ее, но незамеченным это точно не оставлю", – написала женщина.

Салгадо также заявила, что директор заведения просто посмеялась в ответ на претензии. Как выяснилось, воспитатели точно также поступили с сыном еще одной женщины. Женщины пожаловались на заведение.

По данному факту начал расследование департамент дошкольного образования штата Вашингтон. Этих детей матери забрали из детского сада.

Как сообщал "Обозреватель", ранее родители детского сада в Ивано-Франковской области рассказали, что воспитательница избивает их детей.