Война в Сирии вступила в новую фазу: озвучен тревожный прогноз

Военный конфликт в Сирии вступил в новую фазу, в результате чего она окончательно перестанет существовать в прежних границах и поделится на зоны влияния других государств.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Тарас Семенюк, комментируя военную операцию Турции против курдов на территории Сирии.

"Северо-восточный регион Сирии всегда интересовал Турцию из-за большого числа курдских сепаратистов. Они мечтали об автономном государстве, что не нравилось Турции. Наступление турецких сил является абсолютно логичным и прагматичным", – пояснил Семенюк.

По его словам, президент США Дональд Трамп, приняв решение об отступлении с курдских земель и "фактической сдаче союзников", подвергся большой критике в Штатах.

"В американской философии всегда была культура поддержки союзников, не было истории сдачи союзников, которых американцы поддерживали. Но в то же время следует помнить, что американцы не обещали курдам создание своего государства или создание автономии на территории Сирии. Было только обещание военной поддержки против возможной агрессии Ирана и присутствия Российской Федерации", – отметил эксперт.

"Сейчас история переигралась. Трамп пытается не навредить России. Сирийское правительство Башара Асада тоже пытается перехватить инициативу на этих территориях. Тут и Турция. Происходит вторая фаза сирийской войны, где уже не Сирия держит контроль над своими территориями, а происходит фрагментация страны на разные сферы влияния. Там, где были американцы, сейчас претендуют турки. В других регионах, где самые большие залежи нефти, еще держится Россия. И Иран имеет свой интерес", – рассказал Семенюк.

Как подчеркнул международник, все эти процессы свидетельствуют о фрагментации Сирии.

"Не будет страны Сирии в тех границах, которые мы знали до войны. Будет страна, поделенная на разные регионы, которые будут подчиняться другим государствам", – спрогнозировал он.

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