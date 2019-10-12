Война Турции в Сирии: у границы разгорелись ожесточенные бои

В ходе наступления турецких войск в Сирии около 50 мирных жителей погибли по обе стороны границы, около 100 тысяч – вынуждены были покинуть свои дома.
Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Отмечается, что около приграничного города Рас-эль-Айн вновь разгорелись активные бои.
Город уже несколько дней подвергается массированным обстрелам, над ним постоянно летают самолеты турецких ВВС.
Иллюстрация. Военная операция Турции в Сирии
Корреспондент.net
Сирийские союзники Турции утверждают, что взяли под свой контроль стратегически важные дороги в 30 км от границы и захватили более десятка деревень.
12 октября сирийские демократические силы в призвали своих союзников на Западе закрыть воздушное пространство для турецких военных самолетов.
В целом силы курдов подверглись атаке на земле и с воздуха сразу на многих участках сирийско-турецкой границы протяженностью 120 км.
ВВС
Как писал OBOZREVATEL:
В среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии.
Главной задачей турецких войск является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы.
Турецкие военные, которые проводят полномасштабное наступление на севере Сирии, 11 октября обстреляли военнослужащих США в районе Корбань.
12 октября они взяли контроль над сирийским городом Рас-эль-Айн на востоке от реки Евфрат. Представители курдских формирований эту информацию отрицают.
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