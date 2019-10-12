Война Турции в Сирии: у границы разгорелись ожесточенные бои

В ходе наступления турецких войск в Сирии около 50 мирных жителей погибли по обе стороны границы, около 100 тысяч – вынуждены были покинуть свои дома.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Отмечается, что около приграничного города Рас-эль-Айн вновь разгорелись активные бои.

Город уже несколько дней подвергается массированным обстрелам, над ним постоянно летают самолеты турецких ВВС.

Иллюстрация. Военная операция Турции в Сирии Корреспондент.net

Сирийские союзники Турции утверждают, что взяли под свой контроль стратегически важные дороги в 30 км от границы и захватили более десятка деревень.

12 октября сирийские демократические силы в призвали своих союзников на Западе закрыть воздушное пространство для турецких военных самолетов.

В целом силы курдов подверглись атаке на земле и с воздуха сразу на многих участках сирийско-турецкой границы протяженностью 120 км.

ВВС

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!