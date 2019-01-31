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/Блоги - Новости мира

Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Война с Китаем - это война наркомана с героином

2.8т

Ни шагу назад!!!

Торговая война с Китаем оправдана хотя бы потому, что на наши абсолютно законные жалобы по поводу как Китай и его подручные компании коммуниздят или заставляют американские компании сдавать им все патентованные технологии, высокопоставленный китайский представитель с раздражением в голосе ответил, что в нашем мире, воровство технологий - дело обычное и будет продолжаться. То есть они даже не собираются менять эту практику.

Я понимаю, что американские компании делают огромные бабки, продавая себя в Китае, но это ведёт только к одному логическому завершению, который не в их интересах.

Китайский Modus operandi сегодня простой и состоит из 3х принципов: ROB REPLICATE REPLACE

Или по-русски:

1. Украсть технологию любой ценой

2. Разобрав на детали и поняв все секреты, скопировать её у себя уже в своём изделии.

3. Заменить американский, уже не нужный, так как технологию украли и успешно использовали, импорт, своим изделием.

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Таким образом, рано или поздно, но мы придём к моменту, когда наши изделия просто вообще станут не нужны, так как Китай уже всё или почти всё украл и смастерил дешёвую подделку у себя, за которою он не собирается нести никакой ответственности, так как патентное право там де факто не существует или его просто обойти.

Потому торговая война с Китаем, даже если она делает нашу жизнь дороже, даже если её бестолково ведёт Трамп, даже если наши компании и фермеры теряют на этом деньги, абсолютно необходима и должна дойти либо до нашей победы, с детальным соглашением как остановить подобную практику, либо должна продолжаться вплоть до полного бойкота китайских товаров в Северной Америке. Для лучшего результата - нужно провести переговоры с ЕС и действовать сообща, так как у них не менее плачевная ситуация с тем же Китаем.

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Если у Китая забрать 850 миллионов покупателей и имеющихся 950 миллионов всего мира, то это очень хорошо подействует. А если не подействует, то есть другие страны и рынки, где есть дешёвая рабочая сила, которые куда охотнее найдут с нами общий язык на данную тему.

Наша война с Китаем - это война наркомана с героином. Продолжать его использовать приведёт к смерти. А отказ от использования даёт жуткую ломку. Но ломка лучше, чем смерть. Дешёвый китайский импорт - это героин для всего Запада и в конечном итоге смерть Запада. Если мы не поставим точку на этом сейчас и сегодня.

Китайскую компанию Хуавей, очередной раз поймали на попытке украсть очередной секрет из нового телефона Т Mobile.

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Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Торговые войны
Место
США
Теги
СШАКитайские смартфоны
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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Medved George
Medved George
Всё верно! Коммунистов пора приводить в чувство! Там ещё русские любители скоммуниздить на подходе.
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Мотли Крю
Мотли Крю
Я уже вижу тысячи частных американских компаний и бизнесменов , закрывающих свои прибыльные производства в Китае и уходя с его внутреннего рынка из-за патриотических чувств.))) К тому же Китай уверенно развивает свой внутренний рынок и подобные мрии автора не сильно его беспокоят.
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