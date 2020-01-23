Военные США заблокировали важную дорогу головорезам Путина в Сирии. Видео

Военный патруль США не дал российским войскам пройти по важной дороге в северо-восточном регионе Сирии.

Об этом сообщила организация Syrian Observatory for Human Rights, передает "Голос Америки". Войскам Путина не дали пройти по магистрали между городами, контролируемыми курдами. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Как стало известно, российские военные пробивались к пункту пересечения границы между Сирией и Ираком. Военные США не допускают войска президента Сирии Башара Асада, а также его сторонников к нефтяным месторождениям. Таким образом, у США и РФ образовались аванпосты в регионе.

"Это уже третий инцидент за неделю", – рассказал местный журналист Нишан Мохаммад.

"Я был там на прошлых выходных, когда американские солдаты остановили российские военные машины и заставили их вернуться на базу", – добавил он.

А тем временем в Сирии Россия в очередной раз победила Америку. Американский патруль опять не пропустил российскую военную колонну в направление города Эль-Маликия в провинции Хасеке.

Но россияне не растерялись и без паники организованно отступили на приготовленные раннее позиции pic.twitter.com/SBqPu40W1s — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 22, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января США остановили солдат России, которые пытались проехать к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии.

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