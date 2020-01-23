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23 января • обновлено в 07:41
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Военные США заблокировали важную дорогу головорезам Путина в Сирии. Видео

2.9т
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Военный патруль США не дал российским войскам пройти по важной дороге в северо-восточном регионе Сирии.

Об этом сообщила организация Syrian Observatory for Human Rights, передает "Голос Америки". Войскам Путина не дали пройти по магистрали между городами, контролируемыми курдами. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Как стало известно, российские военные пробивались к пункту пересечения границы между Сирией и Ираком. Военные США не допускают войска президента Сирии Башара Асада, а также его сторонников к нефтяным месторождениям. Таким образом, у США и РФ образовались аванпосты в регионе.

"Это уже третий инцидент за неделю", – рассказал местный журналист Нишан Мохаммад.

"Я был там на прошлых выходных, когда американские солдаты остановили российские военные машины и заставили их вернуться на базу", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января США остановили солдат России, которые пытались проехать к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а зачем вы недельной давности выдаете как свежую 23 января? обоз,а?
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Wick John
Wick John
Укро свиньи почему вы не хрюкаете что пендосы аннексировали Сирию или против хозяев нельзя хрюкать?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Wick John, покукарекай педрила пока при памяти.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Wick John, причем аннексировали территории с нефтяными вышками, занимаются обычным грабежом.
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hunt andres
hunt andres
Четвертого не будет. Сирийские войска разъ***нят маусов, которые находятся в Сирии незаконно.
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