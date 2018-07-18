Военные России со стрельбой вторглись в Армению: люди в панике. Видеофакт

Россия пошла на военную провокацию в Армении – 17 июля колонна из нескольких десятков армейских грузовиков российской военной базы в Гюмри зашла в село Паник Ширакской области.

О вторжении сообщило местное издание Newshay, сославшись на очевидцев. По их данным, российские солдаты стреляли из автоматов и устраивали взрывы, что вызвало негодование местных жителей.

Местные сообщили, что военные вели себя странно, ведь стреляли не на полигоне, а прямо в селе.

"До трех десятков солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну, и такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание. Оскорбительно то, что никого не предупредили, что на территории вашей общины будем проводить учения. Если кто-то из Армении в Российской Федерации сделает такое, в общине хотя бы с одним домом, то раздули бы трагедию! Хорошо, поняли, что военная база, спасибо, защищают, но не должны приходить и устраивать боевые действия на территории села!" — сообщил глава сельской администрации Вардан Макеян.

Позже представители российской 102-й военной базы в Армении начали разбирательство после инцидента в селе Паник Ширакской области, передает "РИА Новости".

Российские военные сообщили о форс-мажоре и принесли извинения за инцидент. В отношении виновных начали служебное расследование за то, что местные жители не были предупреждены об учениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолеты президента России Владимира Путина нарушили воздушное пространство Эстонии во время перелета в Хельсинки, где состоялась его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.