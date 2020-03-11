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12 марта • обновлено в 00:46
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Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами: погибли три человека

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В Ираке по военной базе, где расположены американские военные, 11 марта нанесен ракетный удар, в результате которого погибли три человека и около 10 получили ранения.

Погибшими оказались двое американцев и британец, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами: погибли три человека

По военной базе Таджи, расположенной к северу от иракской столицы Багдада, выпустили 15 ракет.

Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами: погибли три человека

Google Maps

По словам чиновников, пока рано говорить о том, кто нанес удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января военная база Балад в Ираке подверглась ракетному удару. Тогда ранения получили четверо иракских военных.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война в Ираке
Место
Ирак
Тег
военные
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