Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами: погибли три человека

В Ираке по военной базе, где расположены американские военные, 11 марта нанесен ракетный удар, в результате которого погибли три человека и около 10 получили ранения.

Погибшими оказались двое американцев и британец, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По военной базе Таджи, расположенной к северу от иракской столицы Багдада, выпустили 15 ракет.

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По словам чиновников, пока рано говорить о том, кто нанес удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января военная база Балад в Ираке подверглась ракетному удару. Тогда ранения получили четверо иракских военных.

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