Военная операция Турции в Сирии: курды заявили о сотнях погибших

С начала военной операции Турции в Сирии погибли 218 мирных жителей-курдов, еще около 650 были ранены.
Такие данные обнародовали 17 октября в департаменте здравоохранения автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии, передают "РИА Новости".
Как известно, операция "Источник света", объявленная Турцией на территории Сирии, началась 9 октября. Главной ее задачей была названа борьба с террористами ИГИЛ и курдскими формированиями в окрестностях южной границы Турции.
Войска Турции на границе Сирии
"Департамент здравоохранения автономной администрации объявил о гибели 218 мирных жителей, в том числе 18 детей, и 653 пострадавших, в том числе 35 детях, в результате турецкой агрессии", – говорится в сводке администрации.
Известно также, что пятеро погибших являлись медиками.
О начале военных действий лично объявлял президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкая авиация атаковала северо-восток Сирии, курды в ответ обстреляли турецкие города из минометов. Мировое сообщество призвало стран к сдержанности, а глава США Дональд Трамп открыто пригрозил Эрдогану санкциями.
Как писал OBOZREVATEL, 6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
16 октября Трамп призвал Турцию закончить операцию и пригрозил новыми санкциями. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
Эрдоган также унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом". Резкое заявление он сделал после сообщения немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за ситуации в Сирии.
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