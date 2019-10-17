Военная операция Турции в Сирии: курды заявили о сотнях погибших

С начала военной операции Турции в Сирии погибли 218 мирных жителей-курдов, еще около 650 были ранены.

Такие данные обнародовали 17 октября в департаменте здравоохранения автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии, передают "РИА Новости".

Как известно, операция "Источник света", объявленная Турцией на территории Сирии, началась 9 октября. Главной ее задачей была названа борьба с террористами ИГИЛ и курдскими формированиями в окрестностях южной границы Турции.

Войска Турции на границе Сирии

"Департамент здравоохранения автономной администрации объявил о гибели 218 мирных жителей, в том числе 18 детей, и 653 пострадавших, в том числе 35 детях, в результате турецкой агрессии", – говорится в сводке администрации.

Известно также, что пятеро погибших являлись медиками.

О начале военных действий лично объявлял президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкая авиация атаковала северо-восток Сирии, курды в ответ обстреляли турецкие города из минометов. Мировое сообщество призвало стран к сдержанности, а глава США Дональд Трамп открыто пригрозил Эрдогану санкциями.

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.

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