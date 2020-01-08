Полумиллионная армия и ракеты, накрывающие Россию: что известно о военной мощи Ирана

В ночь на 8 января Иран осуществил бомбардировку военных баз США, расположенных в Ираке. По целям было выпущено более десятка ракет. В результате погибло 26 американских военнослужащих.

Атака была осуществлена как месть за ликвидацию генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что это было "пощечиной" для США, говорится в материале BBC. Информагентство проанализовало военную мощь иранской армии.

Какие ракеты есть у Ирана?

Ракетное вооружение Ирана – ключевая часть его военной мощи в условиях, когда государство проигрывает в военной авиации Израилю и Садовской Аравии. Баллистические ракеты, которыми располагает армия страны, имеют дальность от 300 до 2000 километров.

Виды балистических ракет Ирана и радиус их действия

Согласно отчету Пентагона, ракетные силы страны являются крупнейшими на Ближнем Востоке и включают в себя ракеты малой и средней дальности. Кроме того, Иран занимается разработкой межконтинентальных ракет, радиус действия которых намного больше.

Что такое система противоракетной обороны Patriot?

В мае 2019 года США развернули систему противоракетной обороны Patriot на Ближнем Востоке, поскольку напряженность в отношениях с Ираном возросла. Система предназначена для противодействия баллистическим ракетам, крылатым ракетам и современным самолетам.

Как работает система противоракетной обороны Patriot

По мнению экспертов Royal United Services Institute, несмотря на то, что иранская ракетная программа большой дальности была приостановлена в рамках ядерной сделки 2015 года, ее реализация могла быть возобновлена из-за "неопределенности", связанной с этой сделкой.

Новости Украина запретила своим компаниям полеты в небе Ирана

Тем не менее, даже при наличии уже существующих ракет Иран в состоянии достать до множества целей, расположенных на территории Саудовской Аравии, в Персидском заливе и, возможно, в Израиле.

Насколько велика армия Ирана?

По оценкам международных экспертов, в Иране насчитывается порядка 523 тысяч активных военнослужащих. Из них 350 тысяч – регулярная армия и 150 тысяч – бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это подразделение потенциально может мобилизовать сотни тысяч бойцов. Несмотря на то, что в КСИР меньше войск, чем в регулярной армии, он считается самой авторитетной военной силой в Иране.

Есть еще 20 тысяч военно-морских сил. Их сфера ответственности – Ормузский пролив.

Как насчет военных операций за рубежом?

Силы "Кудс", которыми командовал Сулеймани, проводят секретные операции за рубежом для КСИР, отчитываясь непосредственно перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Считается, что их численность составляет порядка 5 тысяч человек.

Подразделение было развернуто в Сирии, где оно консультировало военных, лояльных президенту Сирии Башару Асаду, и вооруженным ополченцам-шиитам, сражающимся с ними. В Ираке оно поддерживало военизированные формирования, в которых преобладали шииты, которые помогли победить группировку Исламского государства.

Тем не менее, США заявляют, что силы "Кудс" играют более широкую роль, предоставляя финансирование, обучение, оружие и оборудование организациям, которые Вашингтон определил в качестве террористических групп на Ближнем Востоке. К ним относятся ливанское движение "Хизбалла" и Палестинский Исламский Джихад.

Есть ли у Ирана ядерное оружие?

В настоящее время у Ирана нет программы создания ядерного оружия. Ранее заявлялось о том, что государство не планирует обзаводиться статусом ядерной державы. Тем не менее, у Ирана имеется множество необходимых для создания ядерного оружия элементов и технологий.

В 2015 году правительство США при президенте Обаме подсчитало, что Ирану потребовалось всего два-три месяца, чтобы произвести достаточное количество ядерного материала для изготовления оружия.

Ядерное соглашение 2019 года между Ираном и шестью мировыми державами, из которого президент Трамп вышел в 2018 году, ввело ограничения и международные проверки ядерной деятельности Ирана.

Тем не менее, после убийства генерала Сулеймани Иран заявил, что больше не считает себя связанным этими договоренностями, но планирует продолжить сотрудничество с ядерными наблюдателями из ООН и МАГАТЭ.

Есть ли у Ирана кибер-возможности?

После мощной кибер-атаки иранских ядерных объектов 2010 года государство существенно повысило свои кибер-возможности. Считается, что КСИР имеет свое собственное кибер-командование, занимающееся коммерческим и военным шпионажем.

В 2012 году официальные лица США обвинили Иран в серии кибер-атак на американские банки. В военном отчете США в 2019 году говорится, что Иран также привлекал аэрокосмические компании, оборонных подрядчиков, компании в области энергетики и природных ресурсов и телекоммуникационные компании для операций кибер-шпионажа по всему миру.

В том же 2019 году Microsoft заявила, что хакерская группа, "родом из Ирана, связанная с иранским правительством", нацелена на президентскую кампанию в США и попыталась взломать аккаунты американских правительственных чиновников.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся