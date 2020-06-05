Во Вселенной нашли "двойников" Земли и Солнца: что о них известно

Астрономы обнаружили планету и звезду, которые максимально похожи на Землю и Солнце.

Об этом на своем сайте сообщил Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка. Они обнаружили звезду Kepler-160 и находящуюся в её системе планету KOI-456.04.

По их словам, эта землеподобная планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Правда, Kepler-160 больше нашего светила на 10%, а температура на поверхности составляет 5200 градусов Цельсия (что на 300 градусов меньше, чем у Солнца). Находятся эти космические тела на расстоянии трех тысяч световых лет от Солнечной системы.

А вот KOI-456.04 в радиусе на 90% больше Земли и осуществляет оборот вокруг звезды за 378 дней. Кроме этого, планета вращается в зоне обитаемости своей звезды, что делает их наиболее похожими на Землю и Солнце космическими телами, которые были найдены на данный момент.

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До этого за 14 лет астрономы нашли около четырех тысяч экзопланет, но обычно они были намного больше Земли – размером с Нептун. Также они вращались слишком близко к звездам, так что на них не могла образоваться жизнь. Находили и другие планеты – они располагались в зоне, где жизнь возможна, но вращались вокруг красных карликов.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Европейской Южной обсерватории (ESO) смогли зафиксировать рождение новой планеты возле молодой звезды AB Возничего.

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