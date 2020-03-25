Во Франции ввели режим ЧП из-за коронавируса: в чем суть жестких мер

Во Франции на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение в связи с пандемией коронавируса и ужесточили правила карантина.

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Решение вступило в силу после публикации соответствующего закона 24 марта, сообщает rfi.fr. Согласно закону, для скорейшего выхода из санитарного кризиса правительство может ограничивать права граждан на передвижение и собрания, временно закрывать некоторые предприятия и организации, контролировать цены на определенные товары и в принудительном порядке привлекать к выполнению работ, необходимых для борьбы с пандемией.

Режим санитарного ЧП введен сроком на два месяца, однако его действие может быть прекращено досрочно декретом Совета министров Франции.

Во Франции ввели режим ЧП из-за коронавируса Укринформ

По словам премьер-министра страны Эдуара Филиппа, во Франции были введены новые санкции за нарушение режима изоляции. Человеку, вышедшему на улицу без уважительной причины, записанной в специальном формуляре, грозит штраф в 135 евро. В случае рецидива в течение двух недель – 1500 евро.

Четырехкратное нарушение за 30-дневный период может повлечь за собой наказание в виде 3700 евро штрафа и 6 месяцев тюрьмы.

В новых правилах также указано, что отныне заниматься спортом и совершать пробежки можно лишь один раз в день, не дольше часа и на расстоянии не более 1 км от дома. Также одним часом ограничено время прогулок с детьми.

Кроме того, запрещена деятельность рынков. Вместе с тем, в некоторых регионах это ограничение остается на усмотрение местных властей, если рынок – единственное место, где граждане могут приобрести свежие продукты. Другое необходимое условие – на территории рынка должны находиться не более 100 человек одновременно.

В некоторых регионах Франции местные власти уже некоторое время применяют и более радикальные ограничительные меры – не менее чем в 30 городах введен комендантский час.

В рамках чрезвычайного санитарного положения скорректированы правила доставки товаров: исключается прямой контакт между людьми, временно отменяется подписание отчетов о доставке, а посылки следует оставлять у двери получателя.

Церкви оставаться открытыми, однако любые многолюдные собрания в них запрещены. Исключение составляют похоронные церемонии, если на них присутствует не более 20 человек.

Вместе с тем, украинка, которая проживает в Париже, рассказала, что со времени введения карантина полицейскими остановлено более 2 миллионов прохожих, выписано 124 000 штрафов.

Кроме того, по ее словам, 15 медицинских учреждений и биологов заявили о недостаточном количестве не только медицинских масок, но и тестов на выявление коронавируса.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом во Франции по состоянию на 25 марта выросло до 22 300, из них 10 176 человек госпитализированы, в том числе 2516 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL, французская фармацевтическая компания предполагает, что в ближайшие дни начнет передавать правительству гидроксихлорохин, которым могут начать лечить коронавирус.

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