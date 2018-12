Во Франции вспыхнули новые протесты: опубликованы фото и видео

В Париже 22 декабря "желтые жилеты" вышли на новые протесты, которые переросли в столкновения с полицией.

Как сообщает Telegraph, в этот раз улицы не напоминали зону боевых действий, однако силы безопасности все равно применили слезоточивый газ и водометы (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

В акции участвовали около 24 тысяч человек по всей стране, в том числе около двух тысяч в Париже. Протестующие прошли по центральным улицам и возле Елисейского дворца, где находятся офис и дом президента страны Эммануэля Макрона.

Уточняется, что толпу остановили на одной из улиц, где рано закрылись магазины. Полиция с дубинками выпустила слезоточивый газ, чтобы отразить атаку нескольких человек, которые пытались прорваться.

Также произошли столкновения на Елисейских полях. Версальский замок за пределами Парижа был закрыт для посетителей в течение дня из-за опасений беспорядков. Также на границе между Францией и Испанией сотни демонстрантов блокировали дорогу.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать около 80 протестующих, которые собрались возле дома отдыха Макрона в приморском городе Ле-Туке.

По данным издания, к французским активистам присоединились десятки каталонских, также одетых в желтые жилеты.

"Коммерсант" сообщает, что в ходе столкновений задержаны 65 человек, из них 4 арестованы. Уточняется, что во Франции на охрану порядка во время акций вышли 4100 полицейских, в Париже – 1225, что в два раза меньше, чем 15 декабря.

Media: "Absoluty nothing is going on in #Paris or #France with the #YellowVests this saturday, peace and quiet has been restored, nothing to see here, move along."



Reality: pic.twitter.com/824jcnY6g3 — Dispropaganda (@Dispropoganda) 22 грудня 2018 р.

Yellow Vests continue de résister obstinément | En France, la capitale de Paris, l'action des gilets jaunes s'est poursuivie aujourd'hui. L'arrêt de la route, Yellow Vests, a bloqué le passage des camions à la frontière dans 200 localités du pays.#GilestJaunes #YellowJackets pic.twitter.com/N50gZs4SJ0 — 🇹🇷⚔️VDT🇹🇷KRNZ🐊⚔️🐊 (@NorthBlackSea55) 22 грудня 2018 р.

FRANCE |



Several hundreds of #YellowVests protestors in Paris hit again on the streets and go on spontaneous demonstration. pic.twitter.com/QRAqFuatdk — Vocal Europe (@thevocaleurope) 22 грудня 2018 р.

VIDEO: #YellowVests protesters have marched in Paris during a sixth Saturday of nationwide demonstrations. Unlike previous protests there were no violent clashes in the French capital and most shops, except for some luxury boutiques, were open for business. pic.twitter.com/evMAtUvrlE — AFP news agency (@AFP) 22 грудня 2018 р.

Напомним, что протесты противповышения цен на топливоначались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

8 декабря в Париже продолжились протесты, которые переросли в столкновения с силовиками. В тот день протестовали свыше 125 тысяч человек, а также десятки человек получили ранения.

Участники протестов обнародовали список требований к французскому правительству. Манифест состоял из 25 пунктов и включает, в частности, выход из ЕС и НАТО. Кроме того, "желтые жилеты" требовали повышения минимальных зарплаты и пенсии на 40%,отмены налогов, которые превышают 25% от состояния гражданина, создания новых вакансий, запрета пластиковой посуды и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. Он также пообещал жителям страны, что будут выполнны некоторые требования.