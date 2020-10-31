Во Франции возле церкви произошла стрельба, ранен священник. Фото и видео

В районе французского Лиона возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

По словам очевидцев, всего прозвучало два выстрела, пишет Progress (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением. Он рассказал, что не знает нападавшего.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что ранение получил священник. По данным местного телевидения, он закрывал церковь, когда в него начали стрелять. Пострадавший является гражданином Греции.

Правоохранители оцепили район, ведутся поиски стрелка.

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