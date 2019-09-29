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29 сентября • обновлено в 21:23
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Во Франции прощаются с экс-президентом Шираком: фото толп людей

8.6т Читать материал на украинском

В Париже в воскресенье, 29 сентября, началась народная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Гроб с телом политика, накрытый французским триколором, был выставлен во дворе Дома Инвалидов, у собора Святого Людовика, передает "Европейская правда" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Похоронный кортеж прибыл к собору от улицы Турнон, где последние годы проживали супруги Ширак.

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Жак Ширак

Жак Ширак

Dici TV

На церемонию прощания пропускали всех желающих. Она началась в 14 часов по местному времени, но еще за несколько часов до ее начала у Дома Инвалидов выстроилась внушительная очередь.

Прощание с президентом

Прощание с президентом

interfax.ru

Пожелание провести народное прощание высказала семья Ширака. Для всех, кто пришел в Дом Инвалидов, семья экс-президента приготовила брошюры с его высказываниями.

Брошюра

Брошюра

twitter.com/robin_prudent

Брошюра

Брошюра

twitter.com/robin_prudent

Брошюра

Брошюра

twitter.com/robin_prudent

Отмечается, что около пяти тысяч человек уже оставили записи в книгах соболезнований в Елисейском дворце. В этих же книгах записи смогут оставить те, кто пришел на церемонию прощания в Дом Инвалидов.

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Утром 30 сентября Шираку отдадут воинские почести в почетном дворе Дома Инвалидов в присутствии нынешнего президента Эммануэля Макрона.

Позже в понедельник церемония прощания пройдет в парижской церкви Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать около тридцати глав государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин.

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Напомним, бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг, 26 сентября, в 86-летнем возрасте. Он был президентом в течение 12 лет – с 1995 по 2007 год.

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Прощание с президентом

Прощание с президентом

twitter.com/robin_prudent

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября на 96-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе.

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Персона
Жак Ширак
Место
Франция Париж
Теги
фотографии видео политика
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Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Останній нормальний президент Франції, далі підуть корупціонер Саркозі, лівий ідеаліст Оланд, сьогоднішній лихач Пу -Макрон
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