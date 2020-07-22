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Во Франции дети выпрыгнули с 3 этажа, спасаясь от пожара: малышей поймали соседи. Видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
3,5 т.
Соседи спасли детей, выпрыгнувших из окна во время пожара

Соседи спасли детей, выпрыгнувших из окна во время пожара. Скриншот

Во французском Гренобле несколько мужчин спасли детей, которые оказались заперты в горящей квартире на третьем этаже.

Об этом сообщило издание Ouest-france.fr. Двое героев попали в больницу с подозрением на перелом предплечья.

Брать восьми и десяти лет находились дома одни, когда в квартире вспыхнул пожар. Чтобы спастись от огня и дыма, они бросились к окну.

Собравшиеся внизу соседи решили не дожидаться прибытия пожарных. Мужчины уговорили детей прыгать из окна. Сначала старший взял младшего за одежду и свесил за окно. По команде он отпустил брата, которого успешно поймали руками соседи. После этого прыгнул сам.

"Это была героическая сцена. Я никогда не видел столько солидарности, помощи и мужества. Это было что-то, что я никогда не забуду", – сказал Сувайла Саиди, снявший сцену из здания напротив.

"Мы действительно спасли их жизни. Дети были напуганы. Они плакали. Я очень горжусь собой и всеми людьми, которые были там, чтобы помочь детям. Мы были едины", – сказал 25-летний Атумани Валид, один из местных жителей, принявших участие в спасении.

В больницу попали около 20 человек, в том числе и спасенные мальчики. В результате прыжков они не пострадали, у них лишь констатировали легкое отравление продуктами горения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре во время пожара в девятиэтажном доме пожарные спасли трех детей, спустив их по внешней лестнице.

ФранцияГренобльдетипожар
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