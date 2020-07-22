Во Франции дети выпрыгнули с 3 этажа, спасаясь от пожара: малышей поймали соседи. Видео

Во французском Гренобле несколько мужчин спасли детей, которые оказались заперты в горящей квартире на третьем этаже.

Об этом сообщило издание Ouest-france.fr. Двое героев попали в больницу с подозрением на перелом предплечья.

Брать восьми и десяти лет находились дома одни, когда в квартире вспыхнул пожар. Чтобы спастись от огня и дыма, они бросились к окну.

Собравшиеся внизу соседи решили не дожидаться прибытия пожарных. Мужчины уговорили детей прыгать из окна. Сначала старший взял младшего за одежду и свесил за окно. По команде он отпустил брата, которого успешно поймали руками соседи. После этого прыгнул сам.

"Это была героическая сцена. Я никогда не видел столько солидарности, помощи и мужества. Это было что-то, что я никогда не забуду", – сказал Сувайла Саиди, снявший сцену из здания напротив.

"Мы действительно спасли их жизни. Дети были напуганы. Они плакали. Я очень горжусь собой и всеми людьми, которые были там, чтобы помочь детям. Мы были едины", – сказал 25-летний Атумани Валид, один из местных жителей, принявших участие в спасении.

В больницу попали около 20 человек, в том числе и спасенные мальчики. В результате прыжков они не пострадали, у них лишь констатировали легкое отравление продуктами горения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре во время пожара в девятиэтажном доме пожарные спасли трех детей, спустив их по внешней лестнице.