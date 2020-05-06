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6 мая • обновлено в 11:16
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Вирус меняется: предсказано, что COVID-19 заболеет 10% населения мира

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Коронавирус COVID-19 быстро разошелся по миру, однако болезнью могли заразиться не более 10% населения мира (около 760 млн человек).

Об этом говорится в исследовании ученых из Института генетики Университетского колледжа Лондона, Англия, передает CNN.

По мнению одного из авторов исследования Франсуа Баллу, вирус начал массово распространяться по планете еще в конце 2019 года, задолго до выявления первых случаев COVID-19.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

"Все эти идеи найти нулевого пациента бессмысленны, потому что было слишком много нулевых пациентов", – пояснил он.

Также было установлено, что нет доказательство того, что вирус становится более легко передаваемым или с большей вероятностью вызывает серьезное заболевание.

"Вирус меняется, но это само по себе не означает, что становится хуже", – отметил ученый.

Для своего исследования ученые изучили образцы COVID-19, взятые у более 7,6 тысяч пациентов по всему миру. Также было установлено, что коронавирус в конце 2019 года был перенесен к человеку от животного.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 6 мая коронавирус официально поразил более 3,7 млн человек по всему миру, в Украине количество больных достигло почти 13 тысяч человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Англия
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