"Виноваты англичане": росСМИ увидели заговор вокруг Николая II

В журнале скандального российского режиссера Никиты Михалкова "Свой" опубликовали статью о семье царя Николая II, которую якобы убили англичане.

При этом в материале отмечается, что в заговоре были замешаны "латыши". Об этом на своей странице в Facebook написал российский журналист Павел Пряников.

"Британский консул отследил операцию по уничтожению от начала до конца. При детальном ознакомлении с фактами почти неизбежно возникает вопрос: а не он ли ее непосредственно курировал? Картина цареубийства до сих пор покрыта мраком. Соколов заключил, что палачами были "латыши во главе с Юровским (российский революционер. ― Ред.)", ― написал Пряников.

Также он отметил, что эта версия убийства царской семьи очень удобна для пропагандистских целей.

"Хорошо пошла бы в рамках "гражданского примирения" красных и белых. Есть версия, что по приказу Ленина их убили (и якобы банка с заспиртованной головой Николая в кабинете у вождя стояла). Вторая версия ― самоуправство "Уралсовета". И третья версия ― что вся семья спаслась. Сталин якобы ездил к "царю" куда-то под Батуми, вместе планировали операцию под Москвой зимой 1941, а цесаревич Алексей ― это премьер Алексей Косыгин. Все три стороны примирило бы", ― высказался журналист.

Отреагировали на такое достаточно абсурдное суждение и другие блогеры.

"Лет через 40 очередной Михалков будет писать, что пенсионный возраст в 2018 повысила Тереза Мэй", ― написали в Twitter "Рогозин-на-орбите".

Журнал Никиты Михалкова "Свой" (июльский номер) пишет, что семью бывшего царя Николая II убили англичане. Лет через 40 очередной Михалков будет писать, что пенсионный возраст в 2018 повысила Тереза Мэй https://t.co/0tOPY5Yx3M — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 14 июля 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, медики заявили, что под видом Николая II похоронили совсем другого человека.