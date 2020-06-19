Видео загадочного существа в лесу в Польше напугало сеть

Загадочное существо с жутким криком в лесу попало на видео

Жителю Польши удалось снять на видео загадочное существо в лесу, издававшее ночью жуткие крики.

Ролик опубликован на YouTube-канале "Disclose Screen The Grimreefar" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах можно видеть, как человек с фонариком бродит ночью среди деревьев, а из темноты раздаются истошные крики. Вскоре свет падает на странную фигуру за стволами. Мужчина, не рискуя подойти ближе, бросается бежать.

Видео вызвало бурное обсуждение в сети.

"Я слышал об этих существах – они называются вурдалаками", – написал один из пользователей.

Другой юзер возразил, что это всего лишь гнездящийся белый аист, они распространены в Польше.

"Есть много видео с их криками – такими же, что вы слышите здесь. Природа удивительна. Но поздно ночью это и правда может показаться жутким!" – отметил он.

Сам автор ролика рассказал, что слышит крики этого существа не в первый раз. Он не решается подойти ближе, хотя и считает его мирным.

"Существо, кажется, прячется где-то глубоко в лесу, иногда по ночам подходит ближе. Оно не агрессивно, исходя из моего опыта, однако я всегда держу дистанцию", – подчеркнул он.

В комментариях мужчину попросили в следующий раз снять "монстра" поближе, воспользовавшись дроном.

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