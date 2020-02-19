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19 февраля • обновлено в 15:27
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Ударили ракетой: видео разгрома союзников Путина в Сирии попало в сеть

3.2т
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В сети появились видео, на которых запечатлен удар противотанковой ракетой по группировкам сторонников президента Сирии Башара Асада и иранских наемников.

Их опубликовали на YouTube-канале Фронта национального освобождения (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Повстанцы уточнили, что кадры были сняты 17 февраля на оси Шейх аль-Акиль в западной сельской местности Алеппо.

В Сирии разбили союзников Путина

В Сирии разбили союзников Путина

Скриншот видео

Также на новость о разгроме асадитов отреагировал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он отметил, что в составе правительственных войск Асада также могли быть и российские наемники. "Сирия... Были иранские и российские наемники, стали настоящими ихтамнетами", – написал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в сети появились кадры разгрома штаба российских наемников в западном Алеппо (Сирия). На его территории подорвали боевую машину пехоты.

  • Кроме того, сирийским повстанцам удалось захватить в одном из недавних боев российский танк Т-90.

  • Напомним, в начале февраля сирийские повстанцы уничтожили технику и живую силу армии Асада. Атака произошла возле Алеппо и Идлиба.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Анатолий Штефан Владимир Путин Башар Асад
Место
Сирия
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Юг Руси
Юг Руси
Дырявый очередную пырымогу нарыл, своих-же нэту! ))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Маршал Штирлиц уже до джихадистских каналов опустился в поисках виртуальных перемог. Аллепо тем временем полностью освобождён от украинских братушек под визги "Слава Украине" от Эрдогана.
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3
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Красиво
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Naibadze Petr, пи дерасов на видео порешали))))))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Артеллерист Моня, соня,какой ты накуй артиллерист, ты же просто пи до рас
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