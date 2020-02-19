Ударили ракетой: видео разгрома союзников Путина в Сирии попало в сеть

В сети появились видео, на которых запечатлен удар противотанковой ракетой по группировкам сторонников президента Сирии Башара Асада и иранских наемников.
Их опубликовали на YouTube-канале Фронта национального освобождения (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).
Повстанцы уточнили, что кадры были сняты 17 февраля на оси Шейх аль-Акиль в западной сельской местности Алеппо.
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Скриншот видео
Также на новость о разгроме асадитов отреагировал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он отметил, что в составе правительственных войск Асада также могли быть и российские наемники. "Сирия... Были иранские и российские наемники, стали настоящими ихтамнетами", – написал военный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети появились кадры разгрома штаба российских наемников в западном Алеппо (Сирия). На его территории подорвали боевую машину пехоты.
Кроме того, сирийским повстанцам удалось захватить в одном из недавних боев российский танк Т-90.
Напомним, в начале февраля сирийские повстанцы уничтожили технику и живую силу армии Асада. Атака произошла возле Алеппо и Идлиба.
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