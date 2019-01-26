Вернулась с личинками в голове: женщина угодила в ЧП в отпуске

Жительница Великобритании вернулась из отпуска в Уганде, после чего попала в больницу с опухолью на лбу.

Врачи посчитали это укусом зараженного насекомого и выписали пациентку, порекомендовав принять антибиотики. Через три дня она вновь обратилась к докторам из-за "стреляющих" болей в голове. Помимо этого, опухоль стала больше, сообщает Daily Mail.

Более тщательное исследование показало, что под кожей британки поселились две личинки.

Одну из них удалили после применения вазелина, но ультразвуковое сканирование, проведенное позднее, показало, что в районе роста волос находится еще одно живое существо.

Выяснилось, что, будучи в Уганде, она прислонила к голове полотенце, на котором оказались яйца мухи. Вероятно, они попали под кожу пациентки через царапину или рану.

Как писал OBOZREVATEL, ранее у жительницы США из глаз извлекли 14 червей-гельминтов, существование которых в теле человека ранее не встречалось.

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