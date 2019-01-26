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Вернулась с личинками в голове: женщина угодила в ЧП в отпуске

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Жительница Великобритании вернулась из отпуска в Уганде, после чего попала в больницу с опухолью на лбу.

Врачи посчитали это укусом зараженного насекомого и выписали пациентку, порекомендовав принять антибиотики. Через три дня она вновь обратилась к докторам из-за "стреляющих" болей в голове. Помимо этого, опухоль стала больше, сообщает Daily Mail.

Более тщательное исследование показало, что под кожей британки поселились две личинки.

Вернулась с личинками в голове: женщина угодила в ЧП в отпуске
Вернулась с личинками в голове: женщина угодила в ЧП в отпуске
Вернулась с личинками в голове: женщина угодила в ЧП в отпуске
Вернулась с личинками в голове: женщина угодила в ЧП в отпуске

Одну из них удалили после применения вазелина, но ультразвуковое сканирование, проведенное позднее, показало, что в районе роста волос находится еще одно живое существо.

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Выяснилось, что, будучи в Уганде, она прислонила к голове полотенце, на котором оказались яйца мухи. Вероятно, они попали под кожу пациентки через царапину или рану.

Как писал OBOZREVATEL, ранее у жительницы США из глаз извлекли 14 червей-гельминтов, существование которых в теле человека ранее не встречалось.

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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
вот что бывает, если ходить без кастрюли на голове!
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