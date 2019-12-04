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4 декабря • обновлено в 18:58
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Снова стали на "тропу войны": в Венгрии сделали заявление об Украине в НАТО

2.7т
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В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что страна будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не восстановит языковые права венгерского нацменьшинства.

С радикальным заявлением выступил глава ведомства Петер Сийярто, передает Reuters.

"Мы не просим предоставлять лишних прав венграм на Закарпатье, а только те права, которые у них были раньше", – сказал он на саммите НАТО в Лондоне.

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В Венгрии сделали заявление об Украине в НАТО

В Венгрии сделали заявление об Украине в НАТО

Сийярто добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

Отметим, Венгрия и ранее блокировала путь Украины в НАТО. Ранее послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста в связи с его заявлениями об автономии венгерского нацменьшинства в стране и блокированием деятельности Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Россия втянула Венгрию в международный скандал с Украиной. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии якобы обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

  • В Будапеште заявили, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений и не могло выступать с подобными просьбами.

  • При этом ранее посол Венгрии Иштван Ийдярто назвал украинский язык "очень сложным" и раскритиковал идею преподавания на нем на Закарпатье.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Венгрия
Тег
НАТО
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Правильно вас мадьяры давят. Россия тоже подключится.
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2
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Понты венгров в НАТО ... Украину хоть с венграми, хоть без них - один чёрт не возьмут как и ЕС ...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Весьмирснами
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4
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