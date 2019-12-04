Снова стали на "тропу войны": в Венгрии сделали заявление об Украине в НАТО

В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что страна будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не восстановит языковые права венгерского нацменьшинства.

С радикальным заявлением выступил глава ведомства Петер Сийярто, передает Reuters.

"Мы не просим предоставлять лишних прав венграм на Закарпатье, а только те права, которые у них были раньше", – сказал он на саммите НАТО в Лондоне.

В Венгрии сделали заявление об Украине в НАТО

Сийярто добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

Отметим, Венгрия и ранее блокировала путь Украины в НАТО. Ранее послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста в связи с его заявлениями об автономии венгерского нацменьшинства в стране и блокированием деятельности Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия втянула Венгрию в международный скандал с Украиной. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии якобы обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

В Будапеште заявили, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений и не могло выступать с подобными просьбами.

При этом ранее посол Венгрии Иштван Ийдярто назвал украинский язык "очень сложным" и раскритиковал идею преподавания на нем на Закарпатье.

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