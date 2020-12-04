Возможен ли сценарий Крыма на Закарпатье? Мы разобрались, кто и зачем спровоцировал новый конфликт

В Европейском Союзе Венгрию всегда называли "сложным партнером". Она легко может наложить вето на совместные решения официального Брюсселя, часто торгуется и шантажирует европейских чиновников. В добавок к этому, постоянно конфликтует со всеми своими соседями, особенно с Украиной: всячески вмешивается в наши внутренние дела и периодически препятствует диалогу с НАТО.

Будапешт требует создания автономного района на Закарпатье, раздает там венгерские паспорта, агитирует за партию венгров "КМКС", а недавно в регионе и вовсе спровоцировали скандал, когда депутаты Сюртовской ОТО спели гимн Венгрии во время своей присяги.

А планирует ли Венгрия оттяпать Закарпатье у Украины так, как это сделала Россия в 2014-м году с Крымом, а потом и с Донбассом? Мы узнали ответ на этот вопрос, читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

Конфликты между Киевом и Будапештом время от времени возникают последние 10 лет, когда премьер-министром у венгров стал Виктор Орбан. Он –приверженец теории "великой Венгрии" и относится к числу тех, кто считает ее распад после поражения Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне "большой раной" для государства.

Так, например, в мае этого года, он опубликовал фото Великой Венгрии, в которую когда-то входили части Сербии, Румынии, Словакии и Хорватии, чем спровоцировал дипломатический скандал.

21 ноября несколько ноизбранных депутатов Сюртовской ОТО вроде как по инициативе председателя Арпада Пушкаря, который неоднократно говорил о "враждебном отношении украинцев к закарпатским венграм", спели национальный гимн Венгрии.

СБУ увидело в этом факте признаки противоправной деятельности. Инцидент чуть не перерос в громкий дипломатический скандал: украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ситуацию "недопустимой", а в Будапеште заговорили об антивенгерской позиции со стороны Киева и "запугивании их общины".

"Венгры не плохие соседи, они просто сложные соседи. Но их выходки нельзя сравнить с сепаратизмом на востоке страны или в Крыму. Идет политическая игра. В области 7 декабря должно состояться заседание областного совета, где сформируется большинство, и депутаты от венгерской партии КМКС должны определиться, с кем они. От этого зависит, каким будет большинство.

Относительно сюртивских депутатов, как мне кажется, они сами до конца не поняли, куда попали и что делают. Там даже не все венгерский язык знают. Не думаю, что гимн пели все, возможно, пару человек. В любом случае это недопустимо и это испортило нам отношения с Венгрией", – заверил OBOZREVATEL депутат от "Слуги народа", представляющий интересы Закарпатья в Верховной Раде, Анатолий Костюх.

Позицию о чисто местных политических разборках, шантаже и давлении разделяет также бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Мол, там действительно идет борьба за большинство в областном совете и за кресло главы совета. У "Слуги народа" вместе с местной партией "Рідне Закарпаття" есть всего лишь 23 голоса. А для формирования большинства необходимо иметь на 10 больше, то есть 33. Как раз столько депутатов есть у партии КМКС.

"Вот "Слуги" думали, что интригами, обысками (имеются ввиду недавние обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. – Ред.) смогут загнать их под себя. Они там наобещали и Зеленскому, и Офису президента, а теперь уже сами не знают, что с этим делать.

В чем там сепаратизм? Насколько я знаю, сначала в Сюртовской ОТО исполнили гимн Украины, а потом венгерский. Статья 6 Закона о национальных меньшинствах говорит "национальные меньшинства могут создавать культурную автономию, использовать символику, петь песни, ходить в национальной одежде". В чем проблема? Проблема в глупых "Слугах", – сказал он.

Всего на Закарпатье среди 1 млн 200 тыс. человек проживает 150 тыс. венгров. Несложно посчитать, что это далеко не доминирующее большинство. Эксперты убеждены, что венгры не посягают на территориальную целостность Украины и не собираются оккупировать Закарпатья.

Однако они нацелены любыми способами сделать так, чтобы украинцы венгерского происхождения смотрели не в сторону Украины, а в сторону Венгрии. К тому же с их помощью политических баллов зарабатывает себе правящая партия в стране ЕС "Фидес" и ее лидер, премьер-министр Виктор Орбан. Они изрядно заинтересованы в поддержке заграничных венгров, у которых есть право голосовать на выборах.

Анатолий Костюх, депутат от партии "Слуга народа":

Закарпатские венгры не посягают на независимость Украины. Большинство моих знакомых с венгерского меньшинства радуются экономической и культурной поддержке венгерского правительства, что на них обращают внимание, но туда они не спешат. Этим ситуация отличается от той, что происходило на востоке Украины, где люди брали в руки оружие.

В 2014-м году, когда началась война, пророссийские организации активно подливали масла в огонь, однако закарпатские венгры сказали, что не ставят вопрос суверенной целостности Украины.

Орбан проводит политику большой Венгрии, им нужна политическая поддержка и активность нацменьшинств за границей.

Владимир Огрызко, эксперт-международник, экс-министр иностранных дел Украины

Печальная история. Выходит, что Венгрия решила действовать любыми способами сделать так, чтобы украинцы венгерского происхождения смотрели не так в сторону Украины, как в сторону Венгрии.

Власти необходимо четко и ясно сформулировать свою позицию и дать понять, что попытки вмешиваться в наши внутренние дела будут заканчиваться так, как сейчас. Это запрет на въезд и даже уголовные производства для тех должностных лиц, кто выступает против территориальной целостности Украины.

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины:

Венгрия хочет, чтобы часть нашей территории юридически была украинской, а фактически политически – венгерской с финансированием, временным и языковым пространством.

Это абсолютно сознательная логика провокации , которая выгодна в контексте торговли для венгерского правительства внутри ЕС, где идут непростые процессы в связи с принятием бюджета.

Венгры понимают, что Украина и их общий успех важны для следующей администрации Байдена, поэтому собираются торговаться еще и с ними. Это совершенно сознательное повышение ставок.

100% не стоит проводить параллели с Крымом или Донбассом, потому что Россия – страна-агрессор. А венгры – соседи и партнеры, хоть и сложные. Мы должны как-то уладить ситуацию. Это будет и нам стоить, и им стоить – и решения будут не простые, чувствительные. Однако мы должны прийти к общему интересу, а не к "венгерской логики, как говорится, за наши деньги".

Из-за принятого в Украине Закона об образовании и Закона о языке официальный Будапешт более двух лет блокировал заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Однако такие встречи проходили, просто не в формате "заседание комиссии", а, например, в формате "рабочих завтраков".

Перевернуть страницу недоразумений обе стороны договорились весной этого года, однако после реакции Украины на исполнение венгерского гимна на Закарпатье, Венгрия вновь пригрозила, что "будет просить коллег по Альянсу не вынуждать отказаться от своего вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО".

На новое обострение отношений между Украиной и Венгрией отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, дипломатично заявив, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

НАТО не будет вмешиваться и в дальнейшем продолжит укреплять партнерство с Украиной, предоставляя ей свою поддержку.

Можно, уверены наши спикеры. Но вместе с тем признают: это может быть не просто. Такие переговоры следует вести исключительно с сильной позиции Украины, нужно договориться с Венгрией о совместном и прозрачном финансировании их организаций, образовательных проектов, обществ на территории Закарпатья.

"Это финансирование должно быть прозрачным, открытым и по согласованному с нами механизму. Не стоит отдавать этот процесс только венграм, чтобы потом не было взаимных обвинений, обысков. Настаивать на такой логике. Если венгры ее принимают – все будет хорошо. Да, это не случится завтра или послезавтра, но это наша стратегическая цель", – подытожил Климкин.

В среду, 2 декабря, комментируя скандал с венгерским гимном во время присяги, посольство Венгрии в Украине уже отметило, что новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на самом деле спели старую молитву. Однако в СБУ пообещали проверить все материалы, связанные с инцидентом.