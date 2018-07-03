Венеция стала Винницей: на росТВ опозорились фейком об Украине

В эфир российского пропагандистского телеканала "Россия 1" пустили фейковый телефонный звонок от якобы жительницы Винницы, которая уверяла, что в Украине все активно болеют за сборную России на чемпионате мира.

Однако пропагандистам не удалось скрыть своей лжи, и впоследствии оказалось, что звонившая в студию "актриса" вышла на связь из итальянского города Венеция. Об инциденте рассказал эксперт по международным отношениям Максим Яли на своей странице в Facebook.

"В эфире, посвященного тому, как вся Украина болела за Россию, в эфир дозвонилась "коренная винничанка", которая утверждала, что всем домом болели в Виннице за команду Черчесова. Посыл понятен — даже в родном для Порошенко городе болеют за Россию. Меня насторожил старческий голос "35-летней женщины", на что я указал ведущим", — отметил он.

По словам Яли, после замечания ведущий передачи Артем Шейнин предложил ему пойти в "коллцентр" и убедиться в достоверности информации. Однако, как и следовало ожидать, дозвониться до "винничанки" эксперту не удалось. Более того, во время общения с операторами выяснилось, что все звонки, поступающие в студию, фиксируются, и последний имел код +39, соответствующий Венеции, а не Виннице (в Украине телефонные номера начинаются с кода +38). Таким образом, пропагандисты, сами того не желая, разоблачили собственный фейк.

"Винница и Венеция — ну почти одно и то же. Зацените красоту манипуляции!" — подытожил Яли.

Максим Яли на эфире росТВ Facebook Максима Яли

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты обнародовали фейковую "исповедь" якобы жителя Львова, который рассказал, что в городе повсеместно правят "нацисты" и ущемляют русских.