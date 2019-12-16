Вейп убивает! В США более 50 человек умерли от электронных сигарет

В США зафиксировали 52 случая смерти от тяжелой респираторной болезни, которая была спровоцирована курением электронной сигареты.

По состоянию на начало ноября, люди в возрасте от 17 до 75 лет погибли в 25 штатах и Колумбии. Об этом сообщает CDC.

Отмечается, что проверенной информации о том, где именно произошли последние два летальных случая, пока нет. Однако известно, что умерли именно те пациенты, которые были госпитализированы накануне и у которых диагностировали заболевания, связанные с курением вейпа.

В США от электронных сигарет умерло 52 человека media.price.ua

Как пишет издание, случаи таких заболеваний – зафиксировано около 2290 – и смертности от них стремительно растут.

При этом Минздрав США расширяет лабораторные тестирования. По словам исследователей, поиски причины сузились и основное подозрение падает на химическое соединение под названием ацетат витамина Е – именно оно постоянно встречалось в легких пациентов.

Медики назвали загадочную болезнь EVALI. А правительство на местах принимает меры по ограничению продажи вейп-продукции.

"Государственный совет здравоохранения Вашингтона принял экстренную остановку продажи ароматизированных препаратов для вейпинга, включая мяту и ментол. Запрет будет действовать 120 дней. Армия США заявила, что лечит двух солдат от этой эпидемии, в результате чего запретила на базах электронные сигареты и вейпы", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вероятная причина смертности от курения электронных сигарет – это химический ожог. Также известно, что 76% пациентов использовали заправку для вейпа с содержанием ТГК (тетрагидроканнабинол), в которые часто добавляют разбавители и ароматизаторы, что могут быть токсичными для легких.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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