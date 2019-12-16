Вейп убивает! В США более 50 человек умерли от электронных сигарет

В США зафиксировали 52 случая смерти от тяжелой респираторной болезни, которая была спровоцирована курением электронной сигареты.
По состоянию на начало ноября, люди в возрасте от 17 до 75 лет погибли в 25 штатах и Колумбии. Об этом сообщает CDC.
Отмечается, что проверенной информации о том, где именно произошли последние два летальных случая, пока нет. Однако известно, что умерли именно те пациенты, которые были госпитализированы накануне и у которых диагностировали заболевания, связанные с курением вейпа.
В США от электронных сигарет умерло 52 человека
media.price.ua
Как пишет издание, случаи таких заболеваний – зафиксировано около 2290 – и смертности от них стремительно растут.
При этом Минздрав США расширяет лабораторные тестирования. По словам исследователей, поиски причины сузились и основное подозрение падает на химическое соединение под названием ацетат витамина Е – именно оно постоянно встречалось в легких пациентов.
Медики назвали загадочную болезнь EVALI. А правительство на местах принимает меры по ограничению продажи вейп-продукции.
"Государственный совет здравоохранения Вашингтона принял экстренную остановку продажи ароматизированных препаратов для вейпинга, включая мяту и ментол. Запрет будет действовать 120 дней. Армия США заявила, что лечит двух солдат от этой эпидемии, в результате чего запретила на базах электронные сигареты и вейпы", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вероятная причина смертности от курения электронных сигарет – это химический ожог. Также известно, что 76% пациентов использовали заправку для вейпа с содержанием ТГК (тетрагидроканнабинол), в которые часто добавляют разбавители и ароматизаторы, что могут быть токсичными для легких.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным ВОЗ, никотин убивает половину своих потребителей – это более 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона из них являются пассивными курильщиками.
В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра может вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он якобы считается менее вредным.
В Соединенных Штатах Америки по меньшей мере три человека умерли от курения электронных сигарет (вейпа).
В США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли 21 года. На этом настаивает президент Дональд Трамп.
В канадской провинции Новая Шотландия власти решили ввести запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной жидкости к ним. Принятый законопроект вступит в силу с апреля 2020 года.
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