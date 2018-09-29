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ПолитикаЭкономика

''Вас проклянут!'' Жириновский увидел в Украине сатану и темные силы

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Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отличился новым маразматичным заявлением об Украине, заявив, что она якобы ведет весь мир к сатане (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Российский политик назвал свою конспирологическую теорию происками Запада, который якобы насаждает в Украине атеизм и неоязычество. Дикая речь Жириновского прозвучала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"На плечах украинского народа вы весь христианский мир ведете к сатане! Вы понимаете, как вас будут проклинать все наши потомки? За это будут проклинать, за то, что вы, жители Украины, помогли ввергнуть мир и повернуть его в сторону сатаны! И это вам никто не простит! Будет время — вы будете стесняться сказать, что вы были когда-то украинцами и когда-то была такая страна, как Украина. Так будет, поэтому подумайте вовремя и начинайте упаковывать чемоданы!" — завершил он свое нетрезвое выступление.

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"Никаких украинцев!" Жириновский "блеснул" новым кремлевским фейком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в РФ, оскандалился неадекватной речью о том, что власть в Украине якобы захватил сатана и сатанисты. Более того, он заявил, что такой выбор в пользу стороны зла сделали сами украинцы.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Объект
Государственная Дума России
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А ведь порядка 10% кацапов регулярно на выборах голосуют за этого ёбнутого на всю голову
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1
0
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Украинская власть культивирует в стране культ насилия, содомии, ненависти к ближнему, воровства, раскольничества, идолопоклонства. В общем всего, что предписано не делать заповедями Христа.
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4
Семенич Сем
Семенич Сем
Пупкин Сережа, А что российская власть культивирует ?
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Прядиво Пряжа
Прядиво Пряжа
Пупкин Сережа, на себя давно смотрел? Уроды забыченные- жидю намаханного, неадеквашку, только обпитые боярышника поддерживают.
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0
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Kievskiy Oleg
Kievskiy Oleg
а ведь правду говорит.
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4
2 из 3 ответов | показать все
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Kievskiy Oleg,если то что ты холоп царя,тогда правду говорит.
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Прядиво Пряжа
Прядиво Пряжа
Kievskiy Oleg, о тебе или себе?
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