''Вас проклянут!'' Жириновский увидел в Украине сатану и темные силы

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отличился новым маразматичным заявлением об Украине, заявив, что она якобы ведет весь мир к сатане (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Российский политик назвал свою конспирологическую теорию происками Запада, который якобы насаждает в Украине атеизм и неоязычество. Дикая речь Жириновского прозвучала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"На плечах украинского народа вы весь христианский мир ведете к сатане! Вы понимаете, как вас будут проклинать все наши потомки? За это будут проклинать, за то, что вы, жители Украины, помогли ввергнуть мир и повернуть его в сторону сатаны! И это вам никто не простит! Будет время — вы будете стесняться сказать, что вы были когда-то украинцами и когда-то была такая страна, как Украина. Так будет, поэтому подумайте вовремя и начинайте упаковывать чемоданы!" — завершил он свое нетрезвое выступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в РФ, оскандалился неадекватной речью о том, что власть в Украине якобы захватил сатана и сатанисты. Более того, он заявил, что такой выбор в пользу стороны зла сделали сами украинцы.