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15 апреля • обновлено в 00:35
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Вакцина от коронавируса появится минимум через год - ВОЗ

1.2т
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Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют появление вакцины от коронавируса COVID-19 не ранее, чем через год.

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Об этом на брифинге 14 апреля заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, передает Independent.

Не менее года: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз по вакцине от коронавируса

"Не стоить ожидать, что вакцина появится в течение 12 месяцев", – отметила она.

Харрис подчеркнула, что для разработки и успешного распространения миру может потребоваться до 18 месяцев.

Она также напомнила, что сейчас проводятся клинические испытания около 20 вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле высказали предположение, что через 90 дней можно будет наладить выпуск полноценной вакцины от коронавируса COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
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