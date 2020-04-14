Не менее года: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз по вакцине от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют появление вакцины от коронавируса COVID-19 не ранее, чем через год.
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Об этом на брифинге 14 апреля заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, передает Independent.
"Не стоить ожидать, что вакцина появится в течение 12 месяцев", – отметила она.
Харрис подчеркнула, что для разработки и успешного распространения миру может потребоваться до 18 месяцев.
Она также напомнила, что сейчас проводятся клинические испытания около 20 вакцин.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле высказали предположение, что через 90 дней можно будет наладить выпуск полноценной вакцины от коронавируса COVID-19.
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